Der Aufstieg des Jarmar Gulley

Jarmar Gulley verlässt Luxemburg im Jahr 2018 in Richtung Israel. Heute zählt er dort in der ersten Liga zu den besten Basketballern.

In Luxemburg brachte Jarmar Gulley die Gegner vier Jahre lang zum Verzweifeln. Seit eineinhalb Jahren ist der US-Amerikaner in Israel aktiv, wo er aktuell in der ersten Liga glänzt. Gulley lebt in Gan Ner im Norden des Landes. "Hier ist nicht viel los", erzählt der 28-Jährige. Die nächstgelegene Großstadt ist Haifa. Eine knappe Stunde muss er sich ins Auto setzen, um dorthin zu gelangen.

Gulley spielt für Hapoel Gilboa Galil, den aktuellen Tabellensiebten des Oberhauses ...