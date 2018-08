Der FC Progrès bekommt es am Donnerstag in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League mit einem physisch starken Gegner zu tun. Trainer Paolo Amodio warnt vor den Standardsituationen von Ufa.

Den Russen den Schneid abkaufen

Am Donnerstag von 16 Uhr an will FC Progrès beim russischen Vertreter FC Ufa ein weiteres Kapitel seines Sommermärchens schreiben. Das Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League steht an.

Wie stark Ufa ist, ist schwer zu beantworten. Der Gegner landete in der vergangenen Saison auf dem sechsten Rang in der russischen Meisterschaft. Da Pokalsieger Tosno seine Unterlagen zu spät für die UEFA-Lizenz einreichte, qualifizierte sich Ufa für den Europapokal. Auffällig ist, dass der Verein, der erst im Jahr 2010 gegründet wurde, äußerst effizient agiert.

In der vergangenen Spielzeit erzielte er in 30 Spielen lediglich 34 Tore, musste aber auch nur 30 Gegentore hinnehmen. Dies ist auch Amodio nicht verborgen geblieben. "Bei Ufa stehen in der Regel zwischen sieben und acht physisch starke Spieler auf dem Platz. Der Gegner agiert äußerst kompakt. Im Sturm verfügt er über keinen Angreifer, der regelmäßig trifft. Dies stellt einen Unterschied zu Gabala und Honved (den bisherigen Progrès-Gegnern in der Qualifikation der Europa League) dar, die Joseph-Monrose beziehungsweise Danilo in ihren Reihen zählten."

Gefährliche Freistöße und Eckbälle



Amodio warnt allerdings vor den Freistößen und den Eckbällen des Gegners: "Bei Standardsituationen tauchen bis zu sieben Spieler im Strafraum auf. Da müssen wir aufmerksam sein und dagegenhalten." Im Rückspiel gegen Gabala und im Hinspiel gegen Honved agierte Niederkorn eher abwartend und kassierte eine 0:1-Niederlage. Ob dies Amodio dazu verleitet, am Donnerstag offensiver agieren zu lassen? Als das Team gegen Honved nach der 0:1-Hinspielniederlage mit dem Rücken zur Wand stand, agierte es im Rückspiel – mit Torjäger Karapetian in der Startaufstellung – mutig und wurde mit einem 2:0-Sieg und dem Weiterkommen belohnt.



Amodio weist jedoch darauf hin, dass in seinen Augen mehr Risiko nicht unbedingt mit einem positiven Resultat einhergeht. "Im Europapokal wird in mindestens 180 Minuten über das Weiterkommen entschieden. Es wird sehr schwierig, das Aus noch abzuwenden, wenn man im Hinspiel zwei bis drei Treffer kassiert."

Kerger und Ramdedovic haben die Reise aus beruflichen Gründen nicht angetreten, während Schneider, der sein Aufbautraining in Russland fortgesetzt hat, noch keine Option fürs Aufgebot darstellt.