Der HB Käerjeng wird es schwer haben, die zweite Runde im EHF-Cup zu überstehen. Das Hinspiel gegen Bocholt wurde mit 29:33 verloren.

Dem HB Käerjeng gehen die Kräfte aus

(ms) - Der HB Käerjeng hat das Hinspiel in der zweiten Runde des EHF-Cups zu Hause gegen Achilles Bocholt aus Belgien mit 29:33 verloren. Von Beginn an sahen die rund 500 Zuschauer eine intensive und temporeiche Partie, in der die Gäste zunächst ganz klar den Ton angaben. Nach 16 Minuten lag Bocholt bereits mit 11:4 in Führung und bereitete dem Luxemburger Meister große Probleme. Doch Käerjeng kämpfte sich in die Partie zurück und zeigte in der Folge eine mehr als überzeugende Leistung. Zwischen der 16. und der 39.' legte Käerjeng einen 19:9-Zwischenspurt hin und so lag das Team von Trainer Dejan Gajic plötzlich mit 23:20 in Führung.



Doch diese Aufholjagd hatte Kraft gekostet und in der Schlussphase konnte Bocholt davon profitieren. Die Belgier waren in der Lage das Tempo wieder zu erhöhen, während der HB Käerjeng am Ende gegen die 5:1-Deckung der Gäste immer größere Probleme hatte, um erfolgreich zum Abschluss zu kommen. So drehte der Favorit die Begegnung wieder zu seinen Gunsten und startet nach einem 33:29-Sieg mit einem Vorsprung von vier Einheiten in das Rückspiel am kommenden Samstag.