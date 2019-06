BGL-Ligue-Sieger Düdelingen könnte in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation gegen Ludogorets Rasgrat spielen. Es wäre nicht das erste Aufeinandertreffen.

Déjà-vu für Niederkorn und F91

Jan MORAWSKI BGL-Ligue-Sieger Düdelingen könnte in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation gegen Ludogorets Rasgrat spielen. Es wäre nicht das erste Aufeinandertreffen.

In der zweiten Qualifikationsrunde der Fußball-Champions League bekommt es F91 Düdelingen vielleicht mit Ferencvaros TC (H) oder Ludogorets Rasgrat (BUL) zu tun. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Nyon (CH). Wie auch Düdelingen spielte Rasgrat vergangene Saison in der Gruppenphase der Europa League und holte dort vier Unentschieden - unter anderem gegen Leverkusen (D) und Zürich (CH). Das Duell mit Düdelingen gab es auch schon: 2014 erreichte Ludogorets mit 4:0 und 1:1 die nächste Runde.

Bevor es zu diesem attraktiven Aufeinandertreffen kommen kann, spielt der Luxemburger Meister allerdings in Runde eins gegen den FC Valletta aus Malta. Scheidet F91 in diesem Champions-League-Duell aus, landet der Club über den Meisterweg wie schon vergangenes Jahr in der Europa League. Dort träfe die Mannschaft von Teammanager Emilio Ferrera auf den Sieger der Partie zwischen Nomme Kalju FC (EST) und KF Shkendija (MKD).

David Turpel (l.) und F91 trafen 2014 bereits auf Ludogorets Rasgrat. Foto: Fernand Konnen

In diesem Wettbewerb haben auch Fola Esch (gegen Chikhura Sachkhere/GEO), Jeunesse Esch (Tobol Kostanay/KAZ), und Progrès Niederkorn (Cardiff Metropolitan University/WLS und Cork City/IRL) ihre Gegner gezogen. Schaffen es die Luxemburger Teams in die zweite Qualifikationsrunde, geht es folgendermaßen weiter: Fola spielt gegen den FC Aberdeen (SCO) oder RoPS Rovaniemi (FIN), Jeunesse gegen Vitoria Guimaraes (P) und Niederkorn gegen Prishtina (KOS), St Joseph's (GIB) oder wie schon 2017 gegen die Glasgow Rangers (SCO).

Die zweite Qualifikationsrunde in der Champions League findet am 23./24. sowie am 30./31. Juli statt, in der Europa League wird am 25. Juli und 1. August gespielt.