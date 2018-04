Am Samstagabend musste das Basketballduell zwischen Racing und Arantia abgebrochen werden. Im letzten Viertel kam es zu einem Zwischenfall, der eine Fortsetzung des Spiels unmöglich machte.

Defekter Korb, Spielabbruch und Neuansetzung

Bob Hemmen Knapp sieben Minuten vor Schluss musste das Duell in der Auf- und Abstiegsgruppe zwischen Racing und Arantia abgebrochen werden. Nun steht fest, dass die Begegnung wiederholt wird.

Wenn es in einer Basketballbegegnung um nichts mehr geht, passieren selten spektakuläre Dinge. Das Duell zwischen Racing und Arantia, das am Samstagabend im hauptstädtischen Tramsschapp stattfand, wird allerdings allen Beteiligten noch länger in Erinnerung bleiben.

Bereits vor der Partie stand fest, dass Racing den Klassenerhalt geschafft hat und Arantia nächste Saison ebenfalls wieder in der Total League spielen wird. Trotzdem schenkten sich beide Teams nichts, sodass knapp sieben Minuten vor Schluss noch alles offen war.



Fast wie O'Neal



Nach einem Dunking von Racings Olivier Braun zum 76:77 staunten die Mitspieler und Konkurrenten allerdings nicht schlecht. Der groß gewachsene Center (2,07 m) blieb etwas länger am Korb hängen, in der Folge brach an der Rückseite des Brettes eine Stange. "Es war nicht ganz so beeindruckend wie bei Shaq", erzählt Brauns Teamkollege Mathieu Gillardin.

Der ehemalige NBA-Star Shaquille O'Neal war bekannt dafür, dass er nur selten Körbe verschonte. Vom Ex-Basketballer gibt es ganze Zusammenstellungen, in denen er Körbe und Bretter zerstört. Trotzdem nahmen die Schiedsrichter Braun die Aktion übel, der 31-Jährige bekam ein Technisches Foul.



Anders als oftmals in der NBA konnte der Korb im Tramsschapp nicht umgehend repariert werden, deshalb wurde das Spiel abgebrochen. Wie das "Luxemburger Wort" am Montag erfuhr, wird es ein Wiederholungsspiel geben. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.