Das Luxembourg Institute for High Performance in Sports hat seine Entscheidung getroffen: Alwin de Prins wird ab dem 1. Juni 2018 Direktor des LHIPS.

De Prins wird LIHPS-Direktor

David THINNES Das Luxembourg Institute for High Performance in Sports hat seine Entscheidung getroffen: Alwin de Prins wird ab dem 1. Juni 2018 Direktor des LHIPS.

Alwin de Prins hat drei Mal an Olympischen Sommerspielen teilgenommen: Seine Erfahrung kann der ehemalige Schwimmer nun im Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS) einbringen. Der Verwaltungsrat des LIHPS hat mitgeteilt, dass de Prins den Direktorposten ab dem 1. Juni 2018 übernehmen wird.

De Prins ist seit 2013 Mitglied des COSL-Verwaltungsrates. 2015 und 2017 war der 39-Jährige Chef de Mission bei den JPEE in Island und San Marino.

Das LIHPS soll als Koordinierungsstelle funktionieren und im Gespräch mit Athlet und Trainer die bestmögliche Betreuung auf die Beine stellen.

Daneben hat der LIHPS-Verwaltungsrat auch entschieden, Martin Zawieja einzustellen: Der Deutsche, Bronzemedaillengewinner im Gewichtheben bei den Olympischen Spielen 1988, ist ein Experte für Trainingswissenschaften.

Vor einigen Monaten hatte das COSL angekündigt insgesamt vier Personen für das LIHPS einzustellen. Die erste war Laurent Carnol, der sich um die Laufbahnberatung kümmert. Nach den Ankündigungen vom Mittwoch ist also noch eine Position frei. Hier wird noch eine Person für das Administrative gesucht.