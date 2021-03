De Nutte unternimmt ersten Olympia-Versuch

Innerhalb kurzer Zeit tritt Tischtennisspielerin Sarah De Nutte zu ihrem dritten Turnier in Katar an. Diesmal geht es um Tokio.

An das subtropische Klima auf der Halbinsel Katar hat sich Sarah De Nutte mittlerweile gewöhnt. Seit Ende Februar befindet sich die Tischtennis-Nationalspielerin in der Hauptstadt Doha und wird dort am Sonntag zu ihrem dritten Turnier in Folge antreten.

„Ich habe die vergangenen zwei Turniere hintereinander gespielt, ohne einen Tag Pause zu machen“, verrät die 28-Jährige. Deshalb legte sie den Schläger den ganzen Dienstag weg, um sich danach wieder mit vollem Einsatz vorzubereiten.

Denn der kommende Wettkampf in der Ali-Bin-Hamad-Al-Attiya-Arena ist kein gewöhnlicher: Beim olympischen Weltqualifikationsturnier werden sich jeweils fünf Frauen und Männer für die Sommerspiele qualifizieren, die vom 23 ...