De Nutte schlägt sich gegen Weltranglistenerste wacker

Jan MORAWSKI Bei der Tischtennis-WM in Budapest hält Sarah de Nutte die luxemburgische Fahne hoch. In der zweiten Runde zeigt sie gegen die Nummer eins der Welt eine starke Leistung.

Auf Karoline Mischek (Weltranglistenposition: 124) folgte Ding Ning (1): Sarah de Nutte (71) erspielte sich bei der Tischtennis-WM in Budapest (H) ein Duell mit der Titelverteidigerin. Die 26-Jährige besiegte die Österreicherin Mischek am Dienstag mit 4:2 und traf in der zweiten Hauptrunde am Abend auf die Weltranglistenerste aus China.

Die Luxemburgerin konnte ihre Gegnerin zumindest etwas ärgern. Nachdem Ding den besseren Start erwischt hatte und den ersten Satz mit 11:7 gewann, kämpfte sich de Nutte eindrucksvoll ins Spiel.

Sie gewann den zweiten Satz mit 11:9 und hatte im dritten Durchgang ebenfalls einen Satzball. Doch die Chinesin ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und siegte am Ende mit 4:1.

Kurios: Bei der WM vor zwei Jahren unterlag de Nuttes Teamkollegin Ni Xia Lian (43) Ding Ning ebenfalls in Runde zwei.

Ni verliert überraschend

Für Ni verlief das Turnier in diesem Jahr hingegen nicht nach Plan. Luxemburgs Nummer eins muss eine Enttäuschung wegstecken: Die 55-Jährige unterlag der erst 19 Jahre alten Serbin Sabina Surjan (198) in der ersten Runde überraschend mit 3:4. Der gebürtigen Chinesin hatte man im Vorfeld des Turniers aus FLTT-Sicht wohl am meisten zugetraut.

Währenddessen hat sich Danielle Konsbruck (153) gegen die Chinesin Sun Yingsha (29) teuer verkauft. Die Luxemburgerin gewann den ersten Satz und wehrte im dritten Durchgang fünf Satzbälle ab, musste ihrer Gegnerin am Ende aber zu einem 4:1 gratulieren.

Im Doppel unterlagen Ni und de Nutte in der zweiten Runde dem chinesischen Spitzenduo Chen Meng und Zhu Yuling mit 0:4.

Enttäuschung: Ni Xia Lian muss sich der Serbin Sabina Surjan nach einem Krimi über sieben Sätze geschlagen geben. Foto: Aleksandar Djorovic