Bei der Tischtennis-WM in Budapest hält Sarah de Nutte die luxemburgische Fahne hoch. In der zweiten Runde trifft sie auf die Nummer eins der Welt.

De Nutte kämpft sich eine Runde weiter

Jan MORAWSKI Bei der Tischtennis-WM in Budapest hält Sarah de Nutte die luxemburgische Fahne hoch. In der zweiten Runde trifft sie auf die Nummer eins der Welt.

Auf Karoline Mischek (Weltranglistenposition: 124) folgt Ding Ning (1): Sarah de Nutte (71) hat sich bei der Tischtennis-WM in Budapest (H) ein Duell mit der Nummer eins der Welt erspielt. Die 26-Jährige besiegte die Österreicherin Mischek am Dienstag mit 4:2 und trifft in der zweiten Hauptrunde am Nachmittag auf Chinas Vorzeigeakteurin.

Konsbruck stürmt ins Hauptfeld der WM Ohne Satzverlust qualifiziert sich die Tischtennis-Nationalspielerin für die Hauptrunde bei der Weltmeisterschaft. Damit stehen drei Luxemburgerinnen unter den besten 128.

Luxemburgs Nummer eins Ni Xia Lian (46) muss hingegen eine Enttäuschung wegstecken: Die 55-Jährige unterlag der Serbin Sabina Surjan (198) in der ersten Runde überraschend mit 3:4. Der gebürtigen Chinesin hatte man im Vorfeld des Turniers aus FLTT-Sicht wohl am meisten zugetraut.

Währenddessen hat sich Danielle Konsbruck (153) gegen die Chinesin Sun Yingsha (29) teuer verkauft. Die Luxemburgerin gewann den ersten Satz und wehrte im dritten Durchgang fünf Satzbälle ab, musste ihrer Gegnerin am Ende aber zu einem 4:1 gratulieren.

Von 16.40 Uhr an treffen Ni und de Nutte in der zweiten Doppelrunde auf das chinesische Spitzenduo Chen Meng und Zhu Yuling.