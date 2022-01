Der Internetsportsender versucht seit kurzem auch in Luxemburg Fuß zu fassen. Eine drastische Preiserhöhung könnte dies erschweren.

Sportübertragungen

DAZN verdoppelt Preise für Neukunden

André KLEIN Der Internetsportsender versucht seit kurzem auch in Luxemburg Fuß zu fassen. Eine drastische Preiserhöhung könnte dies erschweren.

Seit einigen Monaten hat der Online-Streaming-Dienst DAZN sein Programm-Portfolio für Luxemburg verbessert und will so neue „zahlende“ Zuschauer aus dem Großherzogtum akquirieren.

Auch wenn das Angebot nicht den gleichen, vollen Umfang wie bei den Nachbarn in Deutschland bot, waren die zwei Abonnement-Optionen für den ein oder anderen Sportfreund durchaus attraktiv.

Wie DAZN auch in Luxemburg überzeugen will

Die Monatsmitgliedschaft kostet bis Ende Januar noch 14,99 Euro, die Jahresmitgliedschaft 149,99 Euro (12,49 Euro pro Monat).

Preisschock

DAZN hat zuletzt massiv in Medienrechte investiert. Der Streaming-Anbieter darf seit Beginn der Saison die Partien der Fußball-Bundesliga am Freitagabend und am Sonntagnachmittag live zeigen. Außerdem sind fast alle Spiele der Champions League im Angebot.



Der Streaming-Anbieter bittet Neukunden künftig kräftig zur Kasse. Foto: DAZN

Dies wirkt sich laut Unternehmensangaben auch auf die Preisgestaltung aus. Das Monatsabonnement des Onlinedienstes kostet ab dem 1. Februar 29,99 Euro statt 14,99 Euro, der günstigste Vertrag für ein Jahr 274,99 statt 149,99 Euro.

Dieser Preisanstieg gilt nach DAZN-Angaben vom Dienstag für neue Kunden und jene, „die ihre beendete Mitgliedschaft reaktivieren“.

Das waren die prägenden Sportmomente des Jahres

Bestehende Abonnenten zahlen zunächst noch bis zum 31. Juli den aktuellen Preis. Wie viel sie anschließend zahlen müssen, sei noch nicht geklärt, hieß es.

Abonnenten aus Luxemburg können derzeit neben der Bundesliga folgendes sehen: Die NFL (American Football), die MLB (Baseball), die NCAA (College-Sport), die WM-Qualifikation (Europa) und die Nations League im Fußball sowie Testspiele ohne deutsche Beteiligung. Hinzu kommt die Copa del Rey (spanischer Fußballpokal). Hockeyfans kommen mit der FIH Pro League auf ihre Kosten.



