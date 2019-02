Das FLT-Team wird zum Opfer der Davis-Cup-Reform. Da sich nicht genügend europäische Teams für das Finale qualifiziert haben, muss das Team nun in der Europa-/Afrikazone III antreten.

Davis-Cup-Team muss absteigen

Joe TURMES Das FLT-Team wird zum Opfer der Davis-Cup-Reform. Da sich nicht genügend europäische Teams für das Finale qualifiziert haben, muss das Team nun in der Europa-/Afrikazone III antreten.

Das Luxemburger Davis-Cup-Team muss in diesem Jahr in der Europa-/Afrikazone III antreten. Obwohl Ugo Nastasi und Co. in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der Europa-/Afrikazone II schafften, steigt das Team dennoch ab. Schuld daran ist die Davis-Cup-Reform. Am Wochenende wurden die Teilnehmer am Davis-Cup-Finale (18. bis 24. November) in Madrid ermittelt.

Es haben sich nicht genügend europäische Teams qualifiziert, sodass Luxemburg nun in Zukunft eine Klasse tiefer antreten muss. Der neue Kapitän Gilles Muller wird versuchen, das FLT-Team wieder nach oben zu führen.