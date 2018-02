(SaS) – Im ersten Davis-Cup-Treffen dieser Saison, das am Wochenende in Rumänien stattfindet, machte Luxemburg zum Auftakt einen guten Eindruck. Nach Tag eins beläuft sich der Zwischenstand auf 1:1.

Im Duell mit den in der Europa-/Afrikazone II an eins gesetzten und damit favorisierten Rumänen ist für die junge Luxemburger Auswahl von Teamkapitän Johny Goudenbour nach dem ersten Wettkampftag noch alles offen - dies nachdem Ugo Nastasi (ATP -) die Gäste aus dem Großherzogtum etwas überraschend mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

Der 24-jährige Spieler des TC Esch machte am Samstag vor rund 1500 Zuschauern den Anfang gegen Nicolas Frunza (596) und zeigte sich hier äußerst nervenstark.



In einem spannenden Drei-Satz-Krimi hatte Nastasi insgesamt 15 Breakchancen gegen sich, ließ sich nach gewonnenem ersten Satz (7:5 im Tiebreak) davon aber nur im zweiten Durchgang beeindrucken. Dieser ging mit 6:1 deutlich an seinen vier Jahre jüngeren Konkurrenten Frunza. Der Luxemburger erholte sich von diesem Rückschlag schnell und entschied den dritten Abschnitt nach 2.15‘ mit 6:3 zu seinen Gunsten.

Eine weitere Überraschung blieb anschließend aus. Marius Copil (94) machte im Aufeinandertreffen mit Christophe Tholl (-) schnell klar, weshalb er in den Top-100 der Männerweltrangliste geführt wird und sicherte seinem Team mit 6:3 und 6:2 den Ausgleich.

Am Sonntag stehen das Doppel (ab 10 Uhr Luxemburger Zeit) und die beiden weiteren Einzel auf dem Programm. Ist das Spiel nach dem dritten Einzel entschieden, fällt das vierte aus.

