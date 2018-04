Gilles Muller hat das Luxemburger Davis-Cup-Team gegen Georgien in Führung gebracht. Im ersten Einzel der Play-Offs spielte der 34-Jährige zwar wahrlich nicht sein bestes Tennis - das musste er aber auch nicht.

Davis-Cup: Muller bringt FLT-Team in Führung

(SaS) - Gilles Muller (ATP 29) hat das Luxemburger Davis-Cup-Team gegen Georgien in Führung gebracht. Im ersten Einzel der Play-Off-Begegnung in der Europa-/Afrikazone II spielte der 34-Jährige zwar wahrlich nicht sein bestes Tennis; musste er aber auch nicht, da es seinem Gegenüber Zura Tkemaladze (-) bei seinem Davis-Cup-Debüt sichtlich an Erfahrung fehlte.

Der 17-jährige Georgier zollte dem Luxemburger zwar wenig Respekt, hatte aber vor allem mit dessen Service zu kämpfen. „Mulles“ brachte im ersten Durchgang 90 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld und verbuchte dabei 19 von 21 gespielten Punkten. Nach Startschwierigkeiten agierte der Lokalmatador zudem effektiver am Netz und durfte den ersten Satz nach einer halben Stunde sein Eigen nennen (6:3).

Gilles Muller Fernand Konnen

Auch fortan ging Muller bei eigenem Aufschlag souverän zu Werke und nutzte außerdem zwei von insgesamt von fünf Breakchancen, so dass er nie ernsthaft in Gefahr geriet. Der Schützling von FLT-Kapitän Johny Goudenbour entschied den zweiten Abschnitt mit 6:2 zu seinen Gunsten und wurde seiner Favoritenrolle damit erwartungsgemäß gerecht.

Mit seinem Auftritt war die Luxemburger Nummer eins im Anschluss zufrieden: „Sicherlich sind mir vor allem in der Anfangsphase Fehler unterlaufen, aber im Großen und Ganzen war es doch eine solide Darbietung gegen einen Kontrahenten, der mich mit seiner Gelassenheit überrascht hat. Solche Ergebnisse sind gut für das aktuell angeknackste Selbstvertrauen und die 1:0-Führung ist ein perfekter Einstieg ins Davis-Cup-Wochenende.“

Die zweite Partie im nationalen Tenniszentrum CNT sagt sich spannender an. Hier trifft Ugo Nastasi (-) auf den Linkshänder George Tsivadze (1093).