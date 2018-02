(SaS) - Nachdem Ugo Nastasi (ATP -) dem FLT-Team am ersten Wettkampftag der Europa-/Afrikazone II noch einen Punkt gesichert und damit das zwischenzeitliche 1:1 ermöglicht hatte, folgten am Sonntag zwei Niederlagen und das logische 1:4 in Rumänien.

Gegen die erfahrenen Doppelspezialisten Horia Tecau (Doppelweltrangliste: 12) und Florin Mergea (71) hatte das luxemburgische Duo Raphael Calzi/Robi Tholl nicht den Hauch einer Chance und musste sich nach nur 48' mit 0:6 und 1:6 geschlagen geben.

Kaum besser erging es Nastasi, der sich im Anschluss im Duell mit dem Weltranglisten-94. Marius Copil zwar tapfer wehrte, am Ende aber dennoch nicht über eine deutliche Zwei-Satz-Pleite ( 1:6, 1:6) hinauskam.



Im letzten Einzel unterlag Christophe Tholl mit 3:6 und 2:6 gegen Bogdan Borza (797).



Luxemburg kämpft nun am Wochenende des 7./8. April in den Play-offs gegen den Abstieg in die dritte Gruppe. Ob der Gegner Georgien oder Marokko heißen wird, ist noch nicht gewusst. Nach den beiden ersten Einzeln führt Marokko mit 2:0.