(sid) - Frankreich hat beim Davis-Cup-Finale das wichtige Doppel gewonnen - beim Stand von 2:1 fehlt den Gastgebern nur noch ein Sieg zum zehnten Titel. In Lille setzten sich am Samstag Richard Gasquet und Pierre-Hugues Herbert gegen Ruben Bemelmans und Joris de Loore nach 3.03' mit 6:1, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4 durch.

Im Duell der Topspieler könnte der Franzose Jo-Wilfried Tsonga am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Vizeweltmeister David Goffin bereits für die Entscheidung sorgen. Gewinnt der Belgier würde im Anschluss das Match zwischen Lucas Pouille und Steve Darcis die Entscheidung im Fußballstadion Stade Pierre-Mauroy bringen.

Zum Auftakt am Freitag hatten sich jeweils die Favoriten durchgesetzt. Goffin, der beim ATP-Saisonfinale in der vergangenen Woche erst im Endspiel am Bulgaren Grigor Dimitrov gescheitert war, schlug Pouille mit 7:5, 6:3, 6:1. Tsonga gewann gegen Darcis 6:3, 6:2, 6:1.

Während die Franzosen seit 16 Jahren auf den zehnten Titel im Davis-Cup warten, spielen die Nachbarn um ihren ersten Triumph in der Geschichte des traditionsreichen Mannschaftswettbewerbs.