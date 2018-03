Das luxemburgische Team für das Davis-Cup-Duell am 7. und 8. April gegen Georgien steht fest: Gilles Muller, Alex Knaff, Ugo Nastasi, Christophe und Robi Tholl.

Davis-Cup: FLT-Team steht fest

David Thinnes Das luxemburgische Team für das Davis-Cup-Duell am 7. und 8. April gegen Georgien steht fest: Gilles Muller, Alex Knaff, Ugo Nastasi, Christophe und Robi Tholl.

Wie erwartet, führt Gilles Muller (Weltranglistenposition: 27) das luxemburgische Tennis-Davis-Cup-Team in der Europa-/Afrikazone II gegen Georgien um den Abstieg an. Daneben hat Kapitän Johny Goudenbour noch Alex Knaff (1 254), Ugo Nastasi und die Gebrüder Tholl, Christophe und Robi, nominiert, wie die FLT am Mittwoch mitteilte.



Die Spiele finden am 7. und 8. April im nationalen Tenniszentrum in Esch/Alzette statt. Am Samstag geht es um 14.45 Uhr los und am Sonntag um 11 Uhr. Der Vorverkauf beginnt am Samstag im Karanta Luxembourg Tennisstore (7, rue des Scillas) in Howald.