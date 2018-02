(jot/dat) - Luxemburg tritt am Wochenende im Davis-Cup in der Europa-/Afrikazone II in Rumänien an. Seit Freitag steht fest, wer für Luxemburg auf Hartplatz im Einsatz sein wird.

Teamkapitän Johny Goudenbour vertraut Ugo Nastasi und Christophe Tholl. Nastasi wird am Samstag ab 11 Uhr Luxemburger Zeit auf Nicolas Frunza (Weltranglistenposition: 596) treffen, ehe Tholl als krasser Außenseiter ins Duell mit Marius Copil (94) geht.



Auch im Doppel sollen Nastasi und Tholl die Luxemburger Farben am Sonntag ab 11 Uhr vertreten. Diese Besetzung kann allerdings noch kurzfristig geändert werden. Rumänien hat seine starke Paarung Horia Tecau (Weltranglistenposition im Doppel: 12) und Florin Mergea (71) nominiert.



Nach dem Doppel sollen Tholl und Nastasi dann auch noch das dritte und vierte Einzel am Sonntag bestreiten. Nastasi - Copil und Tholl - Frunza dürften die Duelle lauten. Ist das Spiel nach dem dritten Einzel allerdings bereits entschieden, fällt das vierte Einzel aus.