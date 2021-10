Zwei Tage nach Dan Huets Rücktritt steht dessen Nachfolger auf der Wiltzer Trainerbank fest. David Vandenbroeck hört dafür als Spieler auf.

BGL Ligue

David Vandenbroeck wird neuer Wiltz-Trainer

Bob HEMMEN

Wiltz hat die Suche nach einem Trainer schnell abgeschlossen. Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, steht jetzt fest: David Vandenbroeck übernimmt den Posten. Der 36-Jährige ist ab sofort der Chefcoach der Mannschaft.

Dan Huet war nach der 1:5-Niederlage gegen Rosport zurückgetreten. Er hatte den Posten vor fünf Jahren übernommen. Wiltz belegt derzeit Platz zwölf in der BGL Ligue, mit Vandenbroeck soll es nun wieder besser laufen.

Der Belgier war 2020 aus Differdingen in den Norden gewechselt und stand in der aktuellen Spielzeit in den ersten neun Ligaspielen in der Startelf. Nun hat er seine aktive Karriere beendet und als Coach einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Spielzeit unterschrieben.

