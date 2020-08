Eine von schweren Stürzen geprägte Generalprobe auf die Tour de France geht mit einem Gesamtsieger aus Kolumbien zu Ende.

Dauphiné: Martinez gewinnt, Roglic steigt aus

Der kolumbianische Radprofi Daniel Martinez (Education First) hat nach dem verletzungsbedingten Ausstieg des Slowenen Primoz Roglic (Jumbo) die Tour-Generalprobe Criterium du Dauphiné gewonnen. Der 30 Jahre alte Roglic hatte das Klassement vor dem Schlusstag angeführt, war jedoch nach seinem Sturz am Samstag nicht mehr zur letzten Etappe angetreten.

Den Sieg auf dem letzten Teilstück sicherte sich der 25-jährige US-Amerikaner Sepp Kuss (Jumbo). Gesamtsieger Martinez (24 Jahre) war vor dem Start in Megeve noch Fünfter in der Gesamtwertung gewesen, schob sich als Etappenzweiter aber unter anderem am französischen Tourfavorit Thibaut Pinot (Groupama) vorbei.

Die ersten abschüssigen zehn Kilometer nach dem Start wurden neutralisiert und nicht im Renntempo absolviert. Darauf hatten sich die Fahrer nach den schweren Stürzen am Samstag geeinigt. Dadurch wollten sie ein „deutliches Signal des Protests an die Veranstalter und den Weltverband UCI senden“ und zu einer „größeren Aufmerksamkeit für ihre Sicherheit aufrufen“, teilte die Fahrervereinigung CPA mit.

Bei der vierten Dauphiné-Etappe waren neben Roglic mehrere weitere Fahrer bei einer grenzwertigen Abfahrt gestürzt und ausgeschieden. Auch bei der Lombardei-Rundfahrt hatte es Verletzte gegeben.

