Steinfords Frauencoach Pompiliu Dascalu übernimmt das Amt von Dieter Scholl beim Männerteam der FLVB. Seine Ziele sind ambitioniert.

Dascalu neuer Volleyball-Nationaltrainer

Jan MORAWSKI

Luxemburgs Volleyball-Nationalmannschaft der Männer hat einen neuen Trainer. Pompiliu Dascalu beerbt den scheidenden Dieter Scholl, wie der Verband FLVB am Dienstagabend mitteilte. Unter zwölf Kandidaturen hat sich der 56-jährige gebürtige Rumäne mit französischem Pass durchgesetzt. Scholls Vertrag läuft am 1. September aus.

Dascalu trainierte zuletzte die Frauen des VC Steinfort. Zuvor stand der 250-fache rumänische Nationalspieler in Chaumont und Terville (beide F) in der Verantwortung. "Das Ziel ist es, sich bis 2023 für eine EM-Endrunde zu qualifizieren", heißt es vom Verband. Dascalu werde dafür den Kontakt mit den Vereinstrainern suchen und sich in der Jugend einbringen.

Pompiliu Dascalu neben FLVB-Präsidentin Norma Zambon. Foto: FLVB