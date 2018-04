Das Wolfsrudel ist hungrig

Nie hat ein Radsportteam mehr Siege gefeiert. Die ersten drei Monate des Jahres 2018 hätten für Quick-Step Floors nicht glorreicher laufen können. 24 Erfolge stehen bereits zu Buche.

Nie hat ein Radsportteam mehr Siege gefeiert. Die ersten drei Monate des Jahres 2018 hätten für Quick-Step Floors nicht glorreicher laufen können. 24 Erfolge stehen bereits zu Buche. Ein Ende der Serie ist nicht in Sicht. Die Konkurrenz verzweifelt allmählich.

Um dem Geheimnis des Quick-Step-Erfolgs auf den Grund zu gehen, muss man zunächst einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Der Sponsor, ein Produzent einer Bandbreite an Holz-, Laminat- und Vinylböden, investiert seit 20 Jahren in den Radsport. Der Mutterkonzern Unilin aus Wielsbeke setzt auf Kontinuität und Stabilität. Die Rechnung geht auf.



Patrick Lefevere ist Teamchef und Geschäftsführer in Personalunion ...