Das Vollgastier Fernando Alonso

Jean-Marie RESCH Der 41-jährige Rennfahrer präsentiert sich nach wie vor in Top-Form und lässt seine jüngeren Gegner alt aussehen.

Für Fernando Alonso dürfte der Grand Prix von Spanien (Start am Sonntag um 15 Uhr) ein besonderer sein. Vor zehn Jahren gewann er in Barcelona, damals noch auf Ferrari, seinen 32. und bislang letzten Grand Prix. Angesichts der eklatanten Red Bull-Überlegenheit dürfte unter normalen Umständen ein 33. Sieg kaum möglich sein.

Der mittlerweile 41-Jährige, der Ende Juli seinen 42. Geburtstag feiern wird, reist aber als aktueller Tabellendritter, hinter dem Red Bull-Duo Max Verstappen und Sergio Perez, zu seinem Heimrennen. Bei den bisherigen sechs Grands Prix stand der Aston-Martin-Pilot bereits fünf Mal auf dem Podium. Vor allem sein zweiter Rang am vergangenen Sonntag in Monaco – dem ein starker zweiter Startplatz aus dem Qualifying vorausging - beeindruckte die Fachwelt und unterstrich, dass das Vollgastier definitiv zurück ist.

2001 gab Alonso auf Minardi seinen Formel-1-Einstand. McLaren-Pilot Oscar Piastri war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren und Aston-Martin-Teamkollege Lance Stroll gerade mal zwei Jahre alt. Seine beiden WM-Titel holte er 2005 und 2006 auf Renault. Trotz erfolgreicher Stationen bei McLaren und Ferrari sollten es die einzigen bleiben.

Am vergangenen Wochenende jubelte Fernando Alonso nach einem starken Rennen über den zweiten Platz beim Grand-Prix von Monaco. Foto: AFP

Frust vermischte sich mit Enttäuschung und nie um ein kritisches Wort verlegen, hinterließ der Spanier oftmals verbrannte Erde im jeweiligen Team. Nach einer desaströsen Saison bei McLaren zog Alonso 2018 einen Schlussstrich. Wohlgemerkt nur unter die Formel 1. Als Vollblutrennfahrer reizten ihn nämlich auch andere Rennserien. Er trat zweimal bei den 500 Meilen von Indianapolis an und gewann daneben zweimal die 24 Stunden von Le Mans. Vor allem in Le Mans, wo er sich den Sportprototypen-Toyota mit zwei anderen Teamkollegen teilte, lernte er Teil eines Ganzen zu sein.

Der Weg führte unweigerlich zurück in die Königsklasse und zu seiner ersten großen Liebe Renault, die sich mittlerweile in Alpine umgetauft hatte. Da sein Erfolgshunger noch lange nicht gestillt war, suchte sich Alonso für 2023 eine neue und auch finanziell nicht uninteressante Herausforderung und dockte bei Aston Martin an.



Wiedergewonnene Freude

„So viel Freude an der Formel 1 hatte ich zuletzt, als ich für Ferrari fuhr. Aston Martin ist ein Weltklasse-Team. Was diese Mannschaft im vergangenen Winter geschafft hat, ist einfach phänomenal. Das Auto ist so angenehm und so leicht zu fahren – und es ist schnell“, zeigt sich Alonso begeistert von seinem neuen Team.



Red Bull ist nicht unverwundbar. Fernando Alonso

Dennoch bremst er, trotz seiner Podiums-Ränge, zu hohe Erwartungen: „Die Red Bull sind besser als alle anderen. Sie haben einen besseren Job gemacht und dominieren verdientermaßen die Saison. Für uns ist es ein Geschenk, was wir gerade erreichen. Wir hätten damit niemals gerechnet, in dieser Position zu sein.“ Die Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis bleibt dennoch. „Red Bull ist nicht unverwundbar. Das haben wir in den verschiedenen Trainings gesehen. Wenn so etwas mal am Sonntag passiert, holst du ganz automatisch auf, und dann wird es interessant. Die WM ist lange.“

Fernando Alonso quetscht alles aus seinem schnellen Aston Martin heraus. Foto: AFP

In Monaco brachte Aston Martin erste Updates und weitere, die zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit dienen sollen, werden am Wochenende zum Einsatz kommen. Alonso versucht dennoch realistisch zu bleiben. „Ich denke, unser Hauptaugenmerk liegt offen gestanden darauf, nach hinten zu schauen und zu versuchen, Mercedes und Ferrari in der Konstrukteurswertung unter Kontrolle zu halten.“

Aston Martin gab kürzlich bekannt, dass man sich vom aktuellen Motorenlieferanten Mercedes trennen werde und ab 2026 mit Honda-Motoren antritt. Ob mit oder ohne Alonso, steht verständlicherweise noch in den Sternen. „Ich weiß nicht, was ich 2026 machen werde. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe schon einen Plan. Wenn es mir weiter Spaß macht, würde ich gerne weiter Rennen fahren. Mir ist schon klar, dass ich eines Tages aufwache und nicht mehr motiviert bin. Vielleicht fühle ich mich auch nicht mehr schnell.“

Alonso hat aktuell den Rekord der meisten gefahrenen Grands Prix (362). Um Louis Chirons Altersrekord von 55 Jahren und 292 Tage zu knacken, müsste er noch bis mindestens 2037 Formel 1 fahren.

