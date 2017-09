(jg) - Am Wochenende war wieder eine Menge los in der kleinen Luxemburger Sportwelt: In der "Péitruss" wurde geskatet, Gilles Muller absolvierte eine Galabegegnung vor den Augen von Großherzog Henri, die besten nationalen Springreiter waren im Einsatz, der Müllerthal-Trail lockte die besten Spezialisten an und natürlich wurde auch viel Fußball gespielt. Hier finden Sie die schönsten Fotos: