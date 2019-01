Das Sportwochenende in Bildern

Während sich die Fußballer noch im Winterschlaf befinden, wird in den anderen Sportarten um Siege gekämpft. Bei uns finden Sie die schönsten Bilder vom Luxemburger Sportwochenende.

Die Tischtennisspieler haben ihre Pokalsieger gekürt, im Basketball geht es in der Meisterschaft in Richtung Titelgruppe - und auch in anderen Sportarten wie der Leichtathletik und dem Tennis gab es am Wochenende wichtige Wettkämpfe. Wir haben die schönsten Bilder unserer Fotografen gesammelt.