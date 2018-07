Am Sonntag geht die Fußball-WM in Russland mit dem Finale zwischen Frankreich und Kroatien zu Ende. In unserer Bildergalerie werfen wir einen Blick auf die bisherigen Geschehnisse zurück.

Das Spiel der Emotionen

Kevin ZENDER Am Sonntag geht die Fußball-WM in Russland mit dem Finale zwischen Frankreich und Kroatien zu Ende. In unserer Bildergalerie werfen wir einen Blick auf die bisherigen Geschehnisse zurück.

Alle vier Jahre grassiert das Fußballfieber in den meisten Teilen der Welt. Auch Menschen, die sich normalerweise nicht für die Sportart mit dem runden Leder interessieren, begeistern sich während einer Fußball-Weltmeisterschaft für das Geschehen auf und rund um den Platz. Bei Siegen feiern sie mit ihrem Team, bei Niederlagen, die das Aus bedeuten, kullert ihnen auch schon mal eine Träne über die Wange. Fußball löst eben Emotionen aus und verbindet zudem auch Völker.

24 Kroatiens Josip Pivaric freut sich über das Tor zum 2:1 im Halbfinale gegen England. Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Kroatiens Josip Pivaric freut sich über das Tor zum 2:1 im Halbfinale gegen England. Foto: AFP Eine Menge kroatische Fans ist nach Russland gereist. Foto: AFP Brasiliens Neymar jubelt nach seinem Tor gegen Costa Rica. Öfter fiel er durch seine Schwalben auf. Foto: DPA In Berlin ist die Enttäuschung groß: Deutschland scheidet erstmals in der WM-Vorrunde aus. Foto: DPA Am Frankfurter Flughafen hat sich jemand einen Bildschirm auf den Bauch gespannt, auf dem die WM-Begegnung zwischen Deutschland und Südkorea live übertragen wird. So können Fußballfans die Begegnung auch dann verfolgen, wenn ihr Flugplan mit dem Spiel kollidiert. Foto: DPA Auf dem Glacis in Limpertsberg singen Portugals Anhänger vor dem Duell mit Iran die Nationalhymne. Foto: Christophe Olinger Beim Public Viewing in Brüssel können die belgischen Fans es kaum fassen. Ihr Team hat gerade ein Tor gegen Frankreich kassiert. Dieses bedeutet später das Aus. Foto: AFP Auf einem Campingplatz in Argelès-sur-Mer feiern französische Fans ihre Equipe tricolore. Foto: AFP Schaut her, ich war's: Samuel Umtiti hat Frankreich mit seinem Kopfballtor gegen Belgien ins Finale gebracht. Foto: AFP Entsetzen im Londoner Hyde Park: England hat den Einzug ins Finale verpasst. Foto: AFP Er kann es nicht fassen: Für Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw lief die WM alles andere als nach Plan. Foto: DPA In Montpellier gibt es kein Halten mehr: Frankreich steht im Finale. Foto: AFP Lange musste dieser verkleidete französische Fan in Montpellier um die Finalteilnahme bangen. Foto: AFP Trotz des Ausscheidens im Halbfinale feiern die englischen Fans ihre Three Lions. Foto: AFP Ein kroatischer Fan bereitet sich auf das Spiel vor. Foto: AFP Frankreichs Angreifer Olivier Giroud, hier vor Belgiens Vincent Kompany am Ball, gab nach über sieben Stunden Einsatzzeit (425 Minuten) bei der WM noch keinen einzigen Schuss aufs Tor ab. Foto: AFP Dieser Anhänger Belgiens schmollt nach dem Halbfinalaus gegen Frankreich. Foto: AFP Torwart Hugo Lloris hat einen großen Anteil an Frankreichs Erfolg. Foto: AFP Frankreichs Präsident Emmanuel Macron jubelt in St. Petersburg gemeinsam mit Frankreichs Fußballverbandspräsident Noël Le Graet und Sportministerin Laura Flessel (v.l.n.r.). Foto: AFP Ein Trio bejubelt den Finaleinzug: Frankreichs Presnel Kimpembe, Trainer Didier Deschamps und Paul Pogba (v.l.n.r.). Foto: AFP Vor den Spielen betet der Mexikaner Javier Hernandez. Foto: AFP Das Maskottchen Zabivaka ist einer der Verkaufsschlager. Foto: AFP Ein Fan des Argentiniers Lionel Messi trägt das Porträt seines Idols auf dem Kopf. Foto: AFP Während der Eröffnungsfeier küsst sich ein Paar vor der Lomonosov-Universität in Moskau. Foto: AFP