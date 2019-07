Das sind Luxemburgs Olympiakandidaten

In exakt einem Jahr werden in Tokio die Olympischen Sommerspiele eröffnet. Wir blicken auf Luxemburgs potenzielle Teilnehmer.

Kevin ZENDER In exakt einem Jahr werden in Tokio die Olympischen Sommerspiele eröffnet. Wir blicken auf Luxemburgs potenzielle Teilnehmer.

Wie viele Luxemburger Sportler an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio teilnehmen werden, wird sich in den kommenden Monaten entscheiden. In den meisten Sportarten hat die heiße Phase begonnen und der Kampf um die Olympiatickets ist in vollem Gange. Drei, die sicher dabei sind, sind Kugelstoßer Bob Bertemes, Schwimmer Raphaël Stacchiotti und Tischtennis-Evergreen Ni Xia Lian.



Der 26-jährige Bertemes hatte die Kugel im vergangenen Monat im bosnischen Zenica 21,29 m weit katapultiert und die Norm von 21,10 m übertroffen. Die 55-jährige Ni sicherte sich bei den Europaspielen in Minsk (BLR) die Bronzemedaille und somit das Olympiaticket. Raphaël Stacchiotti sicherte sich das Olympiaticket bei der WM in Südkorea über 200 Meter Lagen in einer Zeit von 1'59''62.



„Wir freuen uns, dass Luxemburg zu diesem Zeitpunkt bereits Athleten hat, die sich qualifiziert haben“, meint der Sportdirektor des Nationalen Olympischen Komitees, Heinz Thews. Der 65-Jährige, der in Tokio als Missionschef fungieren wird, hofft, dass es am Ende mindestens sechs Sportler aus dem Großherzogtum auf den Olympiazug schaffen.



23 Sarah de Nutte könnte das zweite Olympiaticket im Tischtennis lösen. Vom 22. bis 26. Januar 2020 findet im portugiesischen Gondomar die Teamqualifikation statt, ehe im April in Moskau weitere Plätze im Einzel vergeben werden. Foto: Yann Hellers

um weitere Bilder zu sehen. Sarah de Nutte könnte das zweite Olympiaticket im Tischtennis lösen. Vom 22. bis 26. Januar 2020 findet im portugiesischen Gondomar die Teamqualifikation statt, ehe im April in Moskau weitere Plätze im Einzel vergeben werden. Foto: Yann Hellers Schwimmer Julien Henx hofft auf eine erstmalige Olympiateilnahme. Foto: Vincent Lescaut Schwimmerin Julie Meynen ist derzeit gut in Form und hat eine zweite Teilnahme an den Olympischen Spielen ins Auge gefasst. Foto: Yann Hellers Für Pit Brandenburger und Co. hängen die Trauben hoch, denn im Schwimmen sind die Normen heftig. Foto: Christian Kemp Monique Olivier sowie die anderen Schwimmer haben bis zum 29. Juni 2020 Zeit, die Normen zu unterbieten. Foto: Ben Majerus Bei den Radsportlerinnen wird die Weltrangliste des 22. Oktober 2019 ausschlaggebend sein. Die Nationen, die auf den ersten fünf Rängen liegen, dürfen vier Teilnehmerinnen ins Rennen schicken. Die Plätze sechs bis 13 ermöglichen drei Teilnehmerinnen, während man auf den Rängen 14 bis 22 eine Fahrerin am Start hat. Luxemburg liegt aktuell auf Platz 17, sodass Christine Majerus alleine starten müsste. Foto: Serge Waldbillig Radprofi Bob Jungels würde gerne in Tokio starten. Für Rang eins bis sechs in der Weltrangliste der Nationen erhält man am 22. Oktober bei den Männern fünf Startplätze, die Plätz sieben bis 13 bedeuten vier Teilnehmer, die Ränge 14 bis 21 lassen drei Starter zu, auf den Plätzen 22 bis 32 sind noch zwei Fahrer startberechtigt und schließlich können die Nationen auf den Plätzen 33 bis 50 einen Starter nach Tokio schicken. Luxemburg liegt aktuell bei den Männern auf Rang 26. Foto: Serge Waldbillig Dressurreiter Sascha Schulz hofft, sich über die Olympiarangliste vom 31. Dezember 2019 zu qualifizieren. Foto: Paul Krier Michel Erpelding bieten sich bei zwei Wettkämpfen die Chance, das Ticket für Tokio zu lösen. Zwischen Januar und April 2020 wird ein Qualifikationsturnier in Europa ausgetragen, während im Mai weitere Olympiatickets bei einem Wettbewerb für Teilnehmer aus aller Welt vergeben werden. Foto: Yann Hellers Jenny Warling würde gerne bei der Olympiapremiere des Karate dabei sein. Vier Athletinnen pro Gewichtsklasse qualifizieren sich über das Olympiaranking vom 6. April 2020. Vom 8. bis 10. Mai 2020 werden bei einem Qualifikationsturnier in Paris weitere drei Tickets vergeben. Foto: Yann Hellers "Hochspringerin Elodie Tshilumba trainiert fleißig. Im Wettkampf muss nun der Knoten platzen", sagt COSL-Sportdirektor Heinz Thews. Foto: Ben Majerus Charline Mathias war zuletzt gut in Form und arbeitet hart daran, die Norm über 800 m zu unterbieten. Foto: Christian Kemp Charel Grethen musste sich einer Operation an der Achillessehne unterziehen. Bei ihm hängt vieles davon ab, wie schnell und stark er zurückkkehrt. Foto: Ben Majerus Vera Hoffmanns Entwicklung muss man genauso im Auge behalten ... Foto: Ben Majerus wie die von Sprinterin Patrizia van der Weken. Foto: Christian Kemp Fabienne Schaus wird bei der WM (28. August bis 1. September) in Mont-Sainte-Anne in Kanada um einen von zwei Quotenplätzen im Mountainbike kämpfen. Foto: Ben Majerus Jeff Henckels (Mitte) sowie Joe und Pit Klein (r.) können bei der EM im türkischen Antalya (18. bis 24. Mai 2020) und dem Weltcup in Berlin (21. bis 28. Juli 2020) noch auf den Olympiazug springen. Foto: Antoni Cichy „Mandy Minella ist nicht drastisch weit weg von den Weltranglistenplätzen, die wohl für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen reichen werden", so COSL-Sportdirektor Heinz Thews. Die Weltranglistenposition vom 8. Juni 2020 wird für die Spielerin von Tennis Spora entscheidend sein. Foto: AFP Der derzeit verletzte Triathlet Stefan Zachäus (Knochenabsplitterung am Ellenbogen) braucht noch einen Ausreißer nach oben. Die Rangliste der Olympiaqualifikation vom 11. Mai 2020 wird ausschlaggebend sein. Die 26 Besten ergattern einen Quotenplatz. Foto: FLTri Triathlet Bob Haller muss derzeit eine Verletzungspause einlegen. Bei ihm muss man abwarten, wie die Rückkehr verläuft. Foto: Ben Majerus "Da es im Trapschießen einen festen Quotenplatz für den ersten Schützen in der Weltrangliste, der sich noch nicht qualifiziert hat, geben wird, stehen Lyndons Chancen im Augenblick nicht schlecht“, meint COSL-Sportdirektor Heinz Thews. Zudem kann sich Sosa das Olympiaticket noch bei der EM im italienischen Lonato (3. bis 17. September 2020) und bei einem Wettbewerb im kommenden April sichern. Foto: Chris Karaba Bei der Fecht-WM sorgte Lis Fautsch mit dem Viertelfinaleinzug für Furore. Die Rangliste vom 4. April 2020 wird für die Vergabe der Startplätze in Betracht gezogen. Zudem werden im April 2020 noch Qualifikationsturniere ausgetragen. Foto: BizziTeam Auch Flavio Giannotte würde gerne im Fechten dabei sein. Foto: BizziTeam