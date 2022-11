Während England auf ein Ende der Titel-Durstrecke hofft, verfolgen die USA, der Iran und Wales ihre eigenen sportlichen Ziele.

Sport 4 Min.

Katar 2022

Das sind die Stars und Teams der WM-Gruppe B

Während England auf ein Ende der Titel-Durstrecke hofft, verfolgen die USA, der Iran und Wales ihre eigenen sportlichen Ziele.

(AFP/ak) - 1966 gewann England seinen ersten und bisher einzigen WM-Titel. Die lange Wartezeit soll nach 56 Jahren in Katar nun endlich zu Ende gehen. Dazu müssen die Three Lions zunächst die Gruppe B überstehen. Hier warten neben dem Iran noch die USA und Wales, die alle ebenfalls das Achtelfinale erreichen wollen.

Eröffnet wird die Gruppe mit dem Spiel zwischen England und dem Iran am 21. November um 14 Uhr im Khalifa International Stadion. Die Fans im Mutterland des Fußballs werden hoffen, dass Stürmerstar Harry Kane in dieser Partie mit seinen Toren früh alles klarmachen soll.

Im Khalifa International Stadion treffen die Engländer zum Auftakt von Gruppe B auf den Iran. Foto: dpa

Der Iran hingegen hat noch nie eine WM-Gruppenphase überstanden. Ob der Star der Mannschaft, Bayer Leverkusens Sadar Azmoun, überhaupt nominiert wird, ist, nach seiner offen Sympathiebekundung für die Proteste im eigenen Land, noch fraglich.

Das sind die Stars und Teams der WM-Gruppe A Kurz vor dem Start der WM ist es an der Zeit, einen genauen Blick auf die Teilnehmer zu werfen. Den Anfang machen die Teams der Gruppe A.

Die Waliser sind nach 64 Jahren endlich wieder bei einer WM-Endrunde dabei, vor allem wegen der drei Tore in den Qualifikations-Play-offs von Gareth Bale. Bei den USA, die schon zum elften Mal qualifiziert sind, hängt viel vom in England spielenden Christian Pulisic ab. Beide Mannschaften sind in der Lage, für eine Überraschung zu sorgen.

Die Teams der Gruppe B

England

Bisherige WM-Teilnahmen: 14

Größte Erfolge: Weltmeister 1966, Vize-Europameister 2020

Weltranglistenposition: fünf

Verbandspräsident: Prinz William

Qualifikation: England qualifizierte sich als Erster der Qualifikationsgruppe eins in Europa direkt

Der Trainer: Gareth Southgate übernahm das Team 2016 nach dem demütigenden Aus im Achtelfinale bei der EM 2016 in Frankreich gegen Island von Sam Allardyce. Es gelang ihm, das Trauma aus den Köpfen der Spieler zu verdrängen und eine schlagkräftige Truppe aufzubauen. So stand der fünfte der Weltrangliste 2018 im Halbfinale der WM in Russland und in EM-Finale 2020.

Gareth Southgate ist in seiner Heimat mittlerweile nicht mehr unumstritten. Foto: AFP

Der Star: Harry Kane von den Tottenham Hotspurs wurde bei der WM 2018 mit sechs Treffern Torschützenkönig. In der WM-Qualifikation für Katar traf er in acht Spielen zwölfmal. Niemand war in der europäischen Qualifikation erfolgreicher.

Iran

Bisherige WM-Teilnahmen: fünf

Größte Erfolge: Gruppenphasen WM, Gewinn des Asien-Cups 1968, 1972 und 1976

Weltranglistenposition: 20

Verbandspräsident: Mehdi Taj

Qualifikation: Als erstes Team Asiens hat sich der Iran nach der dritten Runde der Asien-Qualifikation als Gruppenerster direkt qualifiziert.

Der Trainer: Trainer Carlos Queiroz ist im iranischen Fußball ein alter Bekannter. Der Portugiese war schon von 2011 bis 2019 Cheftrainer der iranischen Nationalmannschaft und hat das Team somit auch schon bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften betreut. Dass Queiroz den Iran erneut trainieren darf, liegt daran, dass der Verband dem Kroaten Dragan Skocic, unter dem die Qualifikation souverän gemeistert wurde, kurzfristig und unter zweifelhaften Umständen das Vertrauen entzog.

Carlos Queiroz meldete sich per Video-Botschaft, als der Iran während einer Zeremonie sein neues Trikot für die WM präsentierte. Foto: AFP

Der Star: Sardar Azmoun wird auch als iranischer Messi bezeichnet. Aufgrund einer Muskelverletzung, aber vor allem wegen seiner öffentlichen Sympathiebekundung, für die Demonstranten in der Heimat, ist die Nominierung des Spielers von Bayer Leverkusen fraglich.

USA

Bisherige WM-Teilnahmen: zehn

Größte Erfolge: Platz drei bei der Weltmeisterschaft 1930, Concacaf-Gold-Cup-Sieger 1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017 und 2021.

Weltranglistenposition: 16

Verbandspräsident: Cindy Parlow Cone

Qualifikation: Direkt als Gruppenzweiter der Concacaf-Zone (Nordamerika, Mittelamerika und Karibik).

Der Trainer: Seit Dezember 2018 ist der aus der Bundesliga bekannte Gregg Berhalter Nationaltrainer der Vereinigten Staaten. Unter seiner Führung gewann die Mannschaft den Concacaf-Gold-Cup 2021. Berhalter treibt den Generationenwechsel konsequent voran und setzt vor allem auf junge Talente. Er lässt sein Team in einem offensiven 4-3-3-System auflaufen, setzt auf Ballbesitzfußball, Pressing und ein schnelles Umschaltspiel.

Unter Gregg Berhalter gewann die USA den Gold-Cup-2021 Foto: AFP

Der Star: Mit 24 Jahren ist Christian Pulisic Kapitän und Führungsspieler der US-Auswahl (WR: 16). Der ehemalige Dortmunder und aktuelle Spieler des FC Chelsea erzielte 21 Tore in 52 Spielen für sein Land.

Wales

Bisherige WM-Teilnahmen: eine

Größte Erfolge: Viertelfinale bei der WM 1958, Halbfinale bei der EM 2016

Weltranglistenposition: 19

Verbandspräsident: Steve Williams

Qualifikation: Wales belegte in der Gruppe E der Europa-Qualifikation Rang zwei und qualifizierte sich durch ein 1:0-Sieg im Play-off gegen die Ukraine.

Der Trainer: Robert Page wäre eigentlich als Co-Trainer von Ryan Giggs zur WM gefahren. Doch nach Vorwürfen der häuslichen Gewalt wurde Giggs' Vertrag zunächst ausgesetzt und später dann ganz beendet. Page übernahm das Team im November 2020 interimsweise, seit Juni 2022 ist er offiziell Chefcoach. In dieser Zeit machte der 48-Jährige seine Sache gut. Er führte „die Drachen“ bei der EM 2021 bis ins Achtelfinale und unter seiner Leitung gelang die Qualifikation für die WM 2022.

Gareth Bale, der sich dem Los Angeles FC in der US-amerikanischen MLS anschloss, ist für die Waliser unersetzlich. Foto: AFP

Der Star: Der große Star der Mannschaft ist Gareth Bale, der aktuell in der US-amerikanischen MLS für den Los Angeles FC aufläuft und bereits bei Real Madrid und den Tottenham Hotspurs spielte. Ohne Bale hätte sich Wales wohl nicht für die WM qualifiziert. Der 33-Jährige machte in den Qualifikations-Playoffs gegen Österreich und die Ukraine alle drei Tore und führte sein Land damit praktisch im Alleingang nach Katar. Mit seiner Schnelligkeit und spektakulären Standards ist er nach wie vor unerlässlich für das Team.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.