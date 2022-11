Neymar soll den Rekordweltmeister zum Turniersieg schießen, doch zunächst gilt es, die Schweiz, Kamerun und Serbien hinter sich zu lassen.

Katar 2022

Das sind die Stars der WM-Gruppe G

Neymar soll den Rekordweltmeister zum Turniersieg schießen, doch zunächst gilt es, die Schweiz, Kamerun und Serbien hinter sich zu lassen.

(AFP/ak) – Am 24. November beginnt für die Ballzauberer vom Zuckerhut mit dem Spiel gegen Serbien eine Mission – nämlich eine 20 Jahre dauernde Durststrecke zu beenden und den Weltpokal endlich wieder nach Brasilien zu bringen.

Kamerun hingegen wäre gerne die erste afrikanische Mannschaft, die das größte und wichtigste Fußballturnier der Welt gewinnt, trifft zum Auftakt aber mit der Schweiz auf einen starken Gegner. Brasilien ist Topfavorit auf den Gruppensieg, dahinter ist alles möglich.

Die Teams der Gruppe F

Brasilien

Bisherige WM-Teilnahme: 21

Größte Erfolge: Weltmeister 1958, 1962, 1970, 1994 und 2002.

Sieger der Copa America 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 und 2019

Weltranglistenposition: eins

Verbandspräsident: Ednaldo Rodrigues

Qualifikation: Erster der Südamerika-Qualifikation

Der Trainer: „Ich bin ungeduldig, aber konzentriert. Wir fahren zur Weltmeisterschaft. Jetzt müssen wir ins Finale kommen und Champion werden“, gibt Trainer Tite (bürgerlich Adenor Leonardo Bacchi) die Marschroute vor. Seit 2016 bekleidet der 61-Jährige das Amt des brasilianischen Nationaltrainers und stand in mehr als 70 Partien an der Seitenlinie. Nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM 2018 konnte Tite 2019 seinen bisher größten Triumph feiern – die Copa America, doch ein WM-Titel fehlt ihm noch.

Trainer Tite gewann mit Brasilien bereits die Copa America. Foto: AFP

Der Star: Absoluter Topstar der Mannschaft ist Neymar von Paris Saint-Germain. Der 30-Jährige kann wirklich alles mit dem Ball, wenn er denn gerade Lust dazu hat und nicht durch eine seiner teils sehr theatralischen Schauspieleinlagen anderweitig beschäftigt ist. Bereits 121 Mal stand der Offensivkünstler für die Selecao auf dem Platz und konnte dabei 75 Tore erzielen. Anders als bei seinem Verein spielt Neymar im Nationaltrikot nicht mehr auf dem Flügel. Tite ist der Meinung, dass dort dessen Potenzial verschwendet wird und setzt ihn eher als kreativen Zehner hinter einer Spitze ein.

Serbien

Bisherige WM-Teilnahme: zwei

Größte Erfolge: WM-Vorrunde

Weltranglistenposition: 21

Verbandspräsident: Nenad Bjekovic

Qualifikation: Erster Gruppe A (Europa)

Der Trainer: Dragan Stojkovic hat es geschafft, der Mannschaft nach einer 18-monatigen Talfahrt neues Leben einzuhauchen. Mit einer offensiven und vor allem explosiven Spielweise qualifizierte sich Serbien souverän für die WM und schickte dabei am letzten Spieltag sogar den großen Favoriten aus Portugal in die Play-offs.

Dragan Stojkovic hauchte der serbischen Mannschaft einen frischen Geist ein. Foto: AFP

Der Star: Das Gesicht der Mannschaft ist der bei Juventus Turin spielende Angreifer Dusan Vlahovic. Der 22-Jährige ist aktuell eines der größten Angreifer-Talente Europas. Der 1,90 Meter große Mittelstürmer ist im vergangenen Jahr für eine Ablöse von über 80 Millionen Euro vom AC Florenz zur alten Dame gewechselt. Dort ist er mittlerweile zum wichtigsten Torjäger geworden.

Schweiz

Bisherige WM-Teilnahme: elf

Größte Erfolge: WM-Viertelfinalist in den Jahren 1934, 1938 und 1954.

EM-Viertelfinalist 2021

Weltranglistenposition: 15

Verbandspräsident: Dominique Blanc

Qualifikation: Erster Gruppe C (Europa)

Der Trainer: Der türkisch-schweizerische Trainer Murat Yakin hat erst im August 2021 die Landesauswahl übernommen, nachdem sein Vorgänger Vladimir Petkovic, der seit 2014 im Amt war, zu Girondins Bordeaux wechselte. Der ehemalige Nationalverteidiger bestritt 49 Länderspiele für die Nati und war dreimal ihr Kapitän, bevor er ab 2006, mit Ausnahme der Saison 2014/15 bei Spartak Moskau, durchgängig Vereine in der Schweizer Liga trainierte.

Murat Yakin war einst selbst Spieler der Schweizer Nati. Foto: AFP

Der Star: Internationaler Star und absolute Führungspersönlichkeit ist Granit Xhaka vom FC Arsenal. Der Kapitän der Schweiz konnte in der WM-Qualifikation nur in den ersten beiden Partien auflaufen, danach fehlte er wegen einer Corona-Infektion und einer Innenbandverletzung. In dieser Saison läuft es aber hervorragend für den 30-Jährigen: Mit seinen Leistungen hat er erheblichen Anteil an der Erfolgswelle, auf der Arsenal im ersten Saisondrittel in der Premier League reitet.

Kamerun

Bisherige WM-Teilnahme: sieben

Größte Erfolge: WM-Viertelfinalist 1990, Afrikameister 1984, 1988, 2000, 2002 und 2017.

Weltranglistenposition: 43

Verbandspräsident: Samuel Eto'o

Qualifikation: Über die afrikanischen Play-offs qualifiziert.

Der Trainer: Trainer Rigobert Song ist der bekannteste Name im Team Kamerun. Der ehemalige Innenverteidiger ist mit 137 Einsätzen Rekord-Nationalspieler seines Landes und nahm an vier WM-Endrunden teil. Auf der Cheftrainer-Position ist Song hingegen noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Eine Vereinsmannschaft hat er noch nie gecoacht, jedoch bereits als Co-Trainer (unter anderem unter Volker Finke) gearbeitet. Im März 2022 übernahm er nach dem eher enttäuschenden Afrika-Cup im eigenen Land den Posten vom Portugiesen Toni Conceicao.

Rigobert Song ist der wohl bekannteste Name bei Team Kamerun. Foto: AFP

Der Star: Viele klangvolle Namen finden sich nicht in den Reihen Kameruns, doch André-Frank Zambo Anguissa zeigt in der italienischen Serie A konstant gute Leistungen und erreichte mit dem SSC Neapel das Achtelfinale der Champions League. Auf der Sechser-Position besticht er durch Laufstärke und Physis und ist – trotz seiner erst 26 Jahre – einer der erfahrensten Spieler im Team. Mit Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting verfügt man darüber hinaus über einen Angreifer, der im Herbst seiner Karriere zu einer wahren Tormaschine mutiert ist und die sehnsüchtigen Rufe nach einer Rückkehr von Volksheld Samuel Eto'o immer mehr verstummen lässt.

