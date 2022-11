Deutschland hofft gegen Spanien auf den ersten Sieg. Vize-Weltmeister Kroatien will sich steigern, Kanada hat das erste Tor seiner WM-Geschichte erzielen.

Katar 2022

Live-Center: Costa Rica leistet Deutschland Schützenhilfe

(dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in ihrem zweiten Gruppenspiel der WM in Katar an diesem Sonntagabend gegen Spanien zwar unter Druck, hat nach Japans 0:1-Niederlage gegen Costa Rica aber wieder gute Chancen, das Achtelfinale zu erreichen.

In Gruppe F treffen Belgien und Marokko sowie Kroatien und Kanada aufeinander. Vize-Weltmeister Kroatien will mit mehr Mut den ersten Sieg in Katar holen.

Japan patzt gegen Costa Rica

Costa Rica hat dem DFB-Team mit einem Sieg gegen Japan wertvolle Schützenhilfe im Kampf um das WM-Achtelfinale geleistet. Die Zentralamerikaner bezwangen den Deutschland-Schreck überraschend mit 1:0.

Keysher Fuller erzielt das einzige Tor der Partie. Foto: AFP

Keysher Fuller (81.') traf im Ahmad-bin-Ali-Stadion spät für Costa Rica, das zum Auftakt noch 0:7 gegen Spanien verloren hatte. Damit wahrte das Team um Star-Torhüter Keylor Navas seine Chance auf das Achtelfinale.

Belgien - Marokko (14 Uhr)

Das favorisierte belgische Team fiebert dem Comeback von Stürmerstar Romelu Lukaku entgegen. Doch der 29-Jährige dürfte nach langer Verletzung zunächst nur auf der Bank sitzen. Die Marokkaner bangen noch um den Einsatz ihres Außenverteidigers Noussair Mazraoui von Bayern München. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Kroatien wollen die Nordafrikaner für die nächste Überraschung sorgen.

Kroatien - Kanada (17 Uhr)

Bei einem weiteren Patzer droht dem Vize-Weltmeister das Vorrunden-Aus. Nationaltrainer Zlatko Dalic fordert einen mutigeren Auftritt im Vergleich zum Auftaktspiel, als die Kroaten gegen Marokko kaum zu Torchancen kamen. Kanadas Ziel hat sich nach dem 0:1 gegen Belgien nicht geändert. Das erste Tor der WM-Geschichte soll es weiterhin sein.

Kroatiens Trainer Zlatko Dalic steht mit seinem Team unter Druck. Foto: dpa

Spanien - Deutschland (20 Uhr)

Deutschland muss beweisen, dass sie die eigenen hohen Ansprüche endlich erfüllen kann. Ein Pflichtspiel gegen Spanien gewonnen hat noch keiner der 26 deutschen WM-Akteure. Bei Spanien sind die Jungstars Pedri und Gavi in Topform - und nach dem 7:0 zum Auftakt gegen Costa Rica auch voller Selbstvertrauen.

Spaniens Trainer Luis Enrique warnte jedoch vor dem deutschen Team: „Bei der WM schaut man auf ein Trikot und schaut, wie viele Sterne es darauf hat.“

