Die Teams der besten einheimischen Radprofis haben ihre Outfits für kommendes Jahr vorgestellt.

Radsport-Saison 2023

Das sind die neuen Trikots der Luxemburger

Joe GEIMER Die Teams der besten einheimischen Radprofis haben ihre Outfits für kommendes Jahr vorgestellt.

Mit Kevin Geniets, Bob Jungels, Alex Kirsch und Michel Ries fahren in diesem Jahr vier Luxemburger für Radteams aus der Königsklasse, in der insgesamt 18 Mannschaften vertreten. In rund einem Monat steigen die meisten Radprofis in die Saison ein. Damit sich die Luxemburger Fans jetzt schon einmal mit den neuen Designs der Trikots vertraut machen können, hier ein Blick auf die Outfits.

Arkéa-Samsic

Die bretonische Mannschaft von Michel Ries setzt im Wesentlichen auf Altbewährtes. Die bretonische Truppe startet weiterhin in knalligem Rot. Die Farbe dominiert im Vergleich zu 2022 noch einen Tick mehr, weil die weißen Ärmelenden verschwunden sind.

Bora-hansgrohe

Die größte Veränderung gibt es für Bob Jungels. Schließlich ist er von Ag2r-Citroën zu Bora-hansgrohe gewechselt. Statt den Farben Weiß, Braun und Rot werden auf dem Trikot des 30-Jährigen fortan die Farben Grün und Schwarz dominieren. Die deutsche Bora-hansgrohe-Mannschaft setzt beim Trikot-Design auf Kontinuität. Die Ausstatterfirma Le Col hat für 2023 ein Outfit entwickelt, das sich an dem der vergangenen Saison orientiert. Unverändert bleibt die Farbkombination aus Grün-Schwarz sowie roten Elementen.

Groupama-FDJ

An die größte Veränderung müssen sich die Fans von Kevin Geniets gewöhnen. Der Ausstatter Alé tauscht beim Groupama-FDJ die seit Jahren bekannte Kombination in den französischen Nationalfarben Blau, Weiß und Rot durch verschiedene dunkle Blautöne aus. Das künftige Trikot von Geniets, David Gaudu und Co. kann sich sehen lassen. Die dunkelblauen Hosen passen perfekt zum gelungenen Look der Trikots.



Trek-Segafredo

Beim Team Trek-Segafredo von Alex Kirsch bleiben die Farben Weiß und Rot tonangebend. Allerdings wird dem Rot auf dem Trikot von 2023 wesentlich mehr Raum eingeräumt, vor allem auf der Rückenpartie. Auch die Ärmel sind in diesem rot, in der vergangenen Saison waren sie weiß. Dagegen bleibt die dunkelblaue Hose praktisch unverändert.



Die ersten Fotos der Luxemburger WorldTour-Profis in den neuen Trikots:

6 Bob Jungels Foto: Bora-hansgrohe

um weitere Bilder zu sehen. Bob Jungels Foto: Bora-hansgrohe Alex Kirsch Foto: Trek-Segafredo Kevin Geniets Foto: Groupama-FDJ Michel Ries Foto: Arkéa-Samsic Alex Kirsch Foto: Trek-Segafredo Kevin Geniets Foto: Groupama-FDJ





