Das sind die neuen Gesichter beim Kampfsportverband

Nach einigen Personalwechseln steckt sich die FLAM ambitionierte sportliche Ziele. Die neuen Trainer kommen gut an.

Neuer Sportdirektoren, neue Trainer, neue Ziele: Der nationale Kampfsportverband FLAM hat in den vergangenen Monaten einige Weichen für die Zukunft gestellt. „Ich denke, dass wir uns nun immer mehr auf sportliche Inhalte konzentrieren können“, erläutert der Präsident Serge Schaul, der seit 2018 an der Spitze ist. „Wir stehen in den Startlöchern, um richtig loszulegen, wenn Corona vorbei ist.“

Dabei hat die Entschleunigung durch die Pandemie aus Schauls Sicht nicht nur Nachteile: „Es wurde extrem viel im Hintergrund gearbeitet ...