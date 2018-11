Am Donnerstagabend tritt F91 in der Gruppenphase beim AC Mailand an. Am Mittwoch war die Laune im Lager von F91 bei der Anreise bestens und die Vorfreude groß.

Sport 18

Das schönste Auswärtsspiel der F91-Vereinsgeschichte

Joe TURMES Am Donnerstagabend tritt F91 in der Gruppenphase beim AC Mailand an. Am Mittwoch war die Laune im Lager von F91 bei der Anreise bestens und die Vorfreude groß.

Die Spieler, der Trainerstab und die Verantwortlichen von F91 sind gut in Mailand angekommen. Nachdem ihnen vom Kabinenpersonal der Luxair-Maschine kurz nach Mittag viel Erfolg beim Auswärtsspiel bei AC Milan gewünscht worden war, ging es ins schöne Hotel im Zentrum der Stadt.

Nach dem Essen konnten sich die Spieler noch etwas ausruhen, ehe um 19 Uhr das Abschlusstraining im 80 000 Zuschauer fassenden San Siro anstand. Am Donnerstag werden rund 600 F91-Fans in Mailand erwartet ...