Die Tour de France 2019 hatte etwas, das so mancher Sportveranstaltung fehlt: Sie war mitreißend und dramatisch. Das ist wichtig: Denn Spannung ist das Salz in der Suppe.

Die Tour de France ist vorbei. Bei den eingefleischten Radsportfans setzt schleichend eine bedrückende Leere ein. In den vergangenen drei Wochen funktionierten die Anhänger nämlich im Rhythmus der Direktübertragungen. Damit ist nun Schluss. Die Tour-de-France-Blase ist geplatzt. Das echte Leben geht weiter. Die Fans müssen sich widerwillig erst wieder an den ganz normalen Tagesablauf gewöhnen. Und das ist in diesem Jahr schwieriger als sonst üblich. Zu groß ist das Verlangen nach mehr.



Die Zeit wird beweisen: Der Wettkampf der vergangenen drei Wochen war ein ganz besonderer ...