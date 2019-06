Das persönliche Jubiläum des Nationaltrainers

Seit einem halben Jahrhundert dreht sich im Leben von Luc Holtz fast alles um den Fußball. Das Porträt eines Fußballverrückten, der eine hohe Erwartungshaltung an sich und sein Umfeld hat.

Luc Holtz begeht am Freitag seinen 50. Geburtstag. Er betreut die Luxemburger Nationalmannschaft im Fußball mittlerweile im neunten Jahr. Das EM-Qualifikationsspiel am Pfingstmontag in Lviv war bereits seine 82. Begegnung als Nationaltrainer. Länger im Traineramt bei der FLF waren lediglich Paul Philipp, der aktuelle Präsident (1985-2001), und Paul Feierstein, der von 1933 bis 1948 die Verantwortung über die FLF-Auswahl inne hatte.



Dabei war Holtz im August 2010 recht unerwartet in dieses Amt gehievt worden ...