"Das Niveau war hoch"

Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open sind vorbei. Im Videokommentar analysieren zwei LW-Redakteure die Ausgabe 2018 und blicken auch nach vorne.

"Es war sicherlich das beste Turnier seit vielen Jahren. Das Niveau war sehr hoch", so die Analyse von LW-Redakteur David Thinnes im Videkommentar mit Kevin Zender zu den BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Das Turnier war am Sonntag mit dem Sieg der an Nummer eins gesetzten Julia Görges zu Ende gegangen: "Sie hat die ganze Woche über gezeigt, dass sie das Turnier unbedingt gewinnen will."

Für 2019 ist die Einführung der elektronisch überwachten Linien geplant ...