In der Basketball-Meisterschaft gibt es immer wieder überraschende Ergebnisse. "Das Niveau ist gesunken", betont LW-Sportredakteur Bob Hemmen im Videokommentar.

In der Basketball-Meisterschaft gibt es immer wieder überraschende Ergebnisse. "Das Niveau ist gesunken", betont LW-Sportredakteur Bob Hemmen im Videokommentar.

In der Basketball-Meisterschaft gab es an den ersten sechs Spieltagen bereits viele Überraschungen. "Ich habe den Eindruck, dass das Niveau gesunken ist", betont LW-Sportredakteur Bob Hemmen im Gespräch mit Joe Turmes. Im Titelkampf deutet viel darauf hin, dass der amtierende Meister Amicale erneut stark mitmischen wird. Hemmen ist von den beiden US-Spielern Early sowie Reyes überzeugt. Auch Wolff nimmt in seinen Augen eine Schlüsselrolle ein.