Das "neue" Rom

Viele forcieren eine Wiederaufnahme der Profiligen im Sport. Die Sportler werden dabei als moderne Gladiatoren betrachtet und kaum um ihr Einverständnis gefragt.

In dieser Zeit, die so anders ist, als alles, was das Gros der westlichen Gesellschaft kennt, sehnt sich der Mensch nach einem Ausbruch aus der alltäglichen Routine, die sich für viele zumeist auf den Aufenthalt innerhalb der eigenen vier Wände beschränkt ...