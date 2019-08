Das neue Leben des Laurent Jans

Zu Besuch bei Fußballer Laurent Jans in Paderborn. Der Nationalmannschaftskapitän spricht über die Bundesliga, den Konkurrenzkampf und seine neue Heimat.

Laurent Jans sitzt am Samstag nur eine Stunde nach dem 1:3 gegen Freiburg in einem Paderborner Lokal. Erkannt wird der 27-jährige Kapitän der FLF-Auswahl dort nicht. So hat Jans genügend Zeit, um sich ausgiebig zu unterhalten. Der Fußballer spricht offen über einige Themen.

Die Stadt



"Paderborn ist eine gemütliche und sympathische Stadt ...