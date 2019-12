Zum Abschluss der Europa-League-Gruppenphase tritt F91 am Donnerstag in Baku an. Gegen Qarabag hoffen die Düdelinger auf ein gutes Resultat.

Das letzte Spiel

Am späten Donnerstagabend ist die Europa League für F91 vorbei. Im letzten Gruppenspiel treffen Schnell und Co. in Baku auf Qarabag (18.55 Uhr Luxemburger Zeit). Bereits vor dem Duell sind beide Teams ausgeschieden. Vor dem letzten Spieltag steht der FC Sevilla mit 15 Punkten als Sieger der Gruppe A fest, auch APOEL Nikosia (7 Punkte) hat die nächste Runde bereits erreicht.



Qarabag (4) und F91 (3) kämpfen um den vorletzten Platz. Nachdem die Düdelinger das Hinspiel im Stade Josy Barthel mit 1:4 verloren hatten, wollen sich die Schützlinge von Trainer Bertrand Crasson revanchieren.



Düdelingens Traum ist geplatzt Nach dem fünften Spieltag in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League steht fest, dass F91 keine Chance mehr auf das Weiterkommen hat. Düdelingen unterlag APOEL Nikosia mit 0:2.

Der Belgier muss sich das Spiel allerdings von der Tribüne aus anschauen. Weil er im laufenden Wettbewerb drei Gelbe Karten gesehen hat, ist Crasson am Donnerstag gesperrt. Co-Trainer Lehit Zegdane wird in der Verantwortung stehen. "Wir werden per Telefon oder Walkie-Talkie kommunizieren", verrät Crasson. Dies ist laut UEFA-Regularien erlaubt.



Crasson: "Spieler sind hungrig"



Auf dem Platz müssen die Düdelinger zudem ohne Leistungsträger Sinani auskommen, der ebenfalls gesperrt ist. Crasson ist trotzdem zuversichtlich: "Danel ist sehr wichtig für uns, aber auch andere Spieler sind hungrig, schließlich möchte jeder in der Europa League zum Einsatz kommen. Da kann es sogar schon mal Wunderheilungen geben."

Eine besondere Motivation sieht der Coach darin, dass es für die Düdelinger das letzte Spiel des Jahres ist: "Nach der Partie haben wir alle Urlaub, deshalb hoffe ich, dass wir uns mit einer guten Leistung in die Winterpause verabschieden."