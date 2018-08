F91 hat am Donnerstagabend die Gelegenheit, in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen. Die Düdelinger gehen mit einer guten Ausgangslage ins Rückspiel in Cluj-Napoca.

Das letzte Duell

F91 hat am Donnerstagabend die Gelegenheit, in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen. Die Düdelinger gehen mit einer guten Ausgangslage ins Rückspiel in Cluj-Napoca.

Der Düdelinger Traum könnte am Donnerstagabend (19 Uhr Luxemburger Zeit) zur Realität werden. In Cluj-Napoca trifft F91 im Rückspiel der Play-offs zur Europa League auf den rumänischen Meister. Nach dem 2:0-Hinspielsieg gehen Trainer Dino Toppmöller und seine Schützlinge selbstbewusst ins Duell. "Wir waren gut auf die erste Partie vorbereitet und sind es nun wieder. Ich vertraue der Mannschaft."

Toppmöller muss auf den gesperrten Kruska verzichten, Jordanov steht ihm dagegen wieder zur Verfügung. Auch Malget, der vergangene Woche eine sehr starke Leistung zeigte, hofft wieder auf einen Startelfeinsatz. "Ich habe alle Karten ausgespielt, jetzt muss der Trainer entscheiden."

Dank des Hinspielerfolgs könnten die Düdelinger mit einem weiteren Tor den Einzug in die Gruppenphase perfekt machen. Für Trainer Toppmöller ist das aber kein Muss: "Unsere Verteidigung war im Hinspiel sehr stark, sodass Cluj kaum Chancen hatte. Wir sind dazu in der Lage 0:0 zu spielen. Trotzdem wollen wir ein Tor erzielen."

Auslosung am Freitag

Weil sie Historisches leisten können, sind Toppmöller und Co. seit einigen Tagen aufgeregt: "Man spürt eine gewisse Nervosität und macht sich viele Gedanken. Ich schaue ständig auf die Uhr und zähle die Stunden, bis es endlich losgeht."

Wenn das Resultat am Donnerstagabend stimmt, wartet bereits am Freitag das nächste Highlight auf die Düdelinger. Um 13 Uhr wird dann die Gruppenphase der Europa League ausgelost.