Sport 6 Min.

"Das Gelbe Trikot hat keine Priorität"

Joe GEIMER Bob Jungels stellte sich am ersten Ruhetag bei der Tour de France den Fragen der Medienvertreter. Von Dienstag an muss er sich in den Alpen beweisen.

Das Château de Candie am Fuße der französischen Alpen bot am Montag den richtigen Rahmen, um am ersten Ruhetag der 105. Tour de France zu entspannen und neue Kräfte zu sammeln. Die Fahrer des Teams Quick-Step Floors konnten demnach zumindest etwas abschalten, auch wenn am Morgen eine lockere Trainingsfahrt absolviert wurde. Bob Jungels präsentierte sich gut gelaunt und zuversichtlich. Nach dem Mittagessen stellte er sich den Fragen der Medienvertreter.

Bob Jungels, wie geht es Ihnen nach den ersten neun Etappen? ...

