Das erste Halbfinale steht fest

David THINNES Mit Belinda Bencic gegen Dayana Yastremska steht das erste Halbfinale der BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2018 fest.

Dayana Yastremska (UKR/ Weltranglistenposition: 102) und Belinda Bencic (CH/41/Q) ließen in ihren jeweiligen Viertelfinalduellen keinen Zweifel an einem Sieg aufkommen. Beide Spielerinnen gewannen mit dem gleichen Resultat. Yastremska setzte sich nach knapp einer Stunde mit 6:1 und 6:4 gegen Margarita Gasparyan (RUS/124) durch. Bencic benötigte gegen Vera Lapko (BLR/62) 80 Minuten für das 6:4 und 6:1.

Yastremska hat am vergangenen Sonntag ihr erstes WTA-Turnier in Hongkong gewonnen. Die 18-Jährige trainiert in der Akademie der siebenmaligen Grand-Slam-Siegerin Justine Henin im belgischen Limelette, 30 km von Brüssel entfernt. Henin war in den beiden ersten Runden in Kockelscheuer anwesend, am Donnerstag jedoch nicht. Ihr Schützling hat 16 von 17 Sätzen in den vergangenen beiden Wochen für sich entschieden.

"Ich habe mich gut auf dem Platz gespürt, auch wenn ich etwas müde bin. Ich wollte fokussiert bleiben und nicht für ein Krimi wie in der ersten Runde sorgen", so Yastremska, die am Montag drei Stunden für den Auftatksieg benötigt hatte.



The teenage dream continues!



Dayana Yastremska rolls past Gasparyan 6-1, 6-4 to advance to the @WTAluxembourg semifinals. pic.twitter.com/xxeSgvlGCT — WTA (@WTA) 18 October 2018

Um 18 Uhr trifft Julia Görges (D/9/1) auf Donna Vekic (CRO/35/6). Danach folgt das letzte Viertelfinale zwischen Eugenie Bouchard (CAN/108/Q) und Andrea Petkovic (D/67).

Auf Platz 1 bestreitet Mandy Minella mit Vera Lapko (BLR) am Donnerstag (viertes Spiel nach 13 Uhr) ihr Doppelviertelfinale gegen Akgul Amanmuradova/Ekaterina Ashina (UZB/RUS).



