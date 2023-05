Nach der Bronze-Medaille von Texas starten Sarah De Nutte und Ni Xia Lian erneut bei der Tischtennis-WM. Die Konkurrenz ist stark.

Tischtennis

Das Erfolgsdoppel will wieder für große Emotionen sorgen

Das Foto mit den Cowboy-Hüten ist den luxemburgischen Sportfans noch immer in guter Erinnerung. Ende 2021 holten Sarah De Nutte und Ni Xia Lian bei der Tischtennis-WM im US-amerikanischen Houston die Bronze-Medaille. Es war einer der größten Erfolge für die beiden Ausnahme-Athletinnen. Nun haben die Luxemburgerinnen die Chance, ihre Medaille zu verteidigen.

Denn ab Samstag tritt die luxemburgische Delegation bei der Weltmeisterschaft im südafrikanischen Durban an. Während der Fokus aus Luxemburger Sicht auf dem Erfolgs-Doppel liegt, gehen die FLTT-Athleten auch in anderen Kategorien an den Start. Ni und De Nutte sind auch für Einzel und Mixed qualifiziert, die beiden männlichen Vertreter, Eric Glod und Luka Mladenovic, spielen Doppel und Mixed. Begleitet wird die Auswahl von Nationaltrainer Tommy Danielsson.

In der Setzliste gelten Ni und De Nutte hinter Wang Manyu und Sun Yingsha aus China sowie den Japanerinnen Mima Ito und Hina Hayata als drittbestes Doppel. Auch die an Position vier gelisteten Sofia Polcanova (A) und Bernadette Szocs (ROM), denen das FLTT-Duo bereits häufig gegenüber stand, sind in Südafrika mit dabei. Gegen Wang und Yingsha verloren die Luxemburgerinnen in Houston im Halbfinale.



