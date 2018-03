Das Ende der Pause

Genug pausiert, am Samstag finden in der Titelgruppe der Total League endlich wieder Begegnungen statt. Für viele Beteiligte dauerte die Pause zu lange.

Endlich wird auch in der Titelgruppe der Männer wieder Basketball gespielt. Die Länderspielpause dauerte lange, sodass nicht nur die Trainer glücklich sind, dass am Samstag wieder Begegnungen stattfinden.

Vor 22 Tagen wurden in der Titelgruppe der Männer die bis dato letzten Partien absolviert. "Eine zu lange Pause", meint Etzella-Coach Kresimir Basic: "Es hätte anders organisiert werden können. Es wird sich immer über zu hohe Kosten aufgeregt. Nun bezahlen wir Spieler, obwohl keine Partien stattfinden. Ich verstehe beispielsweise auch nicht, warum in den Weihnachtsferien nicht wie in anderen Ländern gespielt wird. Da sind viele Menschen in Luxemburg, die sich die Begegnungen anschauen würden."

Doch auch wenn der Trainer der Ettelbrücker das System kritisiert, ist er mit seinen Schützlingen zufrieden, die trotz der Pause gut gearbeitet haben ...