European Games

„Das Beste auf der Welt“: Der Europameister lobt die Luxemburger

Jan MORAWSKI Der Deutsche Dang Qiu ist einer der großen internationalen Tischtennis-Stars. Bei den Europaspielen zeigt er sich beeindruckt.

Die Europameister wackelten vor allem im ersten Satz. Dang Qiu und Nina Mittelham aus Deutschland zogen gegen das luxemburgische Duo Ni Xia Lian und Luka Mladenovic zwar souverän in die nächste Mixed-Runde bei den Europaspielen ein, hatten jedoch kein leichtes Spiel. „Die beiden sind von ihrer Spielweise her unangenehme Gegner“, erklärt der 26-Jährige, der 2021 im gemischten Doppel und 2022 im Einzel den EM-Titel holte. „Da kann man so viel trainieren, wie man will. Gegen so etwas ist man eigentlich nie vorbereitet.“

Ni Xia Lian und Luka Mladenovic müssen sich den Favoriten geschlagen geben. Foto: Christian Kemp

Nachdem Ni und Mladenovic am Freitag den ersten Satz mit 11:6 gewannen, gingen die drei anderen Durchgänge an die Favoriten (11:4, 11:9, 11:7). Was trotz der Niederlage bleibt, ist eine große Portion Respekt. Dang kennt Mladenovic bereits aus der Bundesliga. Dort gelang dem Luxemburger, der mit einem defensiven Antispin-Belag auf der Rückhand agiert, im September sogar ein Satzgewinn gegen den Starspieler. „Lukas reines Anti-Spiel ist das beste auf der Welt“, stellt Dang klar. „Wenn er bei den anderen Schlägen noch ein bisschen gefährlicher wird, ist er für viele ein sehr unangenehmer Gegner.“

Angesprochen auf den kommenden runden Geburtstag von Ni, die am 4. Juli 60 Jahre alt wird, können sich weder Dang noch Teamkollegin Mittelham ein Grinsen verkneifen. „Viel muss man dazu nicht sagen“, erklärt der Europameister. „Es fühlt sich an, als würde ich gegen meine Mutter spielen. Was Ni leistet, ist brutal. Es ist schon sehr, sehr krass, auf welchem Niveau sie noch spielt. Einfach nur Respekt.“

