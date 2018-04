Am Wochenende fanden in Saarbrücken die German Darts Open statt. Max Hopp durfte sich über den Turniersieg freuen, damit hatte vor dem Turnier niemand gerechnet.

Dartsfieber in Saarbrücken

Kevin Zender Max Hopp hat die German Darts Open in der Saarbrücker Saarlandhalle gewonnen. Er bezwang sowohl Titelverteidiger Peter Wright als auch Weltmeister Rob Cross.

Am Wochenende wurde in der Saarbrücker Saarlandhalle einmal mehr deutlich, dass eine Darts-Veranstaltung eine Mischung aus Hochleistungssport, Karneval und Massenbesäufnis ist. Im Publikum sah man Menschen, die sich als Schlümpfe, Zwerge oder wandelnde Dartscheiben verkleidet hatten. Auf der Bühne gaben sich bei den German Darts Open Spitzenspieler wie Michael van Gerwen, Peter Wright oder Weltmeister Rob Cross die Ehre.

Für eine faustdicke Überraschung hat der Deutsche Max Hopp gesorgt, der Titelverteidiger Wright aus Schottland sowie Weltmeister Cross aus dem Turnier warf und später nach dem Finale gegen Michael Smith den Gesamterfolg feierte. Zum zweiten Mal in Folge scheiterte der Niederländer van Gerwen in Saarbrücken im Viertelfinale am Engländer Ian White.



Max Hopp konnte es kaum fassen: Er hat seinen ersten Turniersieg gefeiert.

