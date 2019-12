Peter Wright setzt sich einem Nervenkrimi gegen den Waliser Gerwyn Price durch. Auch Titelverteidiger Michael van Gerwen muss sich im Halbfinale strecken.

Darts-WM: Wright fordert van Gerwen im Finale

Der Niederländer Michael van Gerwen und der Schotte Peter Wright haben das Finale der Darts-WM 2020 erreicht und stehen sich an Neujahr (21 Uhr) im direkten Duell gegenüber. „Mighty Mike“, wie van Gerwen genannt wird, besiegte am späten Montagabend in London den Engländer Nathan Aspinall mit 6:3 und sicherte sich damit den dritten WM-Finaleinzug in vier Jahren. Eine echte Überraschung gelang derweil Wright, der den favorisierten Waliser Gerwyn Price zuvor mit 6:3 besiegt hatte.

Wright gelangen 16 Aufnahmen mit der Maximalpunktzahl von 180, er agierte über die fast zwei Stunden fast dauerhaft auf einem klar höheren Niveau als Ex-Rugby-Profi Price. „Snakebite“ und „The Iceman“ lieferten sich ein hochklassiges und emotionales Duell. Schon nach zwei gespielten Sätzen gerieten die beiden Profis beinahe aneinander, weil Price provokant mit einer durchgeschwungenen Faust in Wrights Richtung jubelte. Van Gerwen hatte danach sportlich mit Aspinall auch mächtig zu kämpfen, setzte sich aber schließlich sicher durch.



Peter Wright spielt eine ganz starke WM und greift am Neujahrstag nach dem Titel. Foto: dpa