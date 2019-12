Titelverteidiger Michael van Gerwen hält bei der Darts-WM in London Kurs auf seinen vierten Titel. Am Montag findet das Halbfinale statt.

Darts-WM: van Gerwen weiter auf Kurs

Titelverteidiger Michael van Gerwen hält bei der Darts-WM in London Kurs auf seinen vierten Titel. Am Montag findet das Halbfinale statt.

(dpa) - Das Traumfinale bei der Darts-WM zwischen Michael van Gerwen und Gerwyn Price ist weiter möglich. Der Weltranglistenerste van Gerwen hat erwartungsgemäß das Halbfinale in London erreicht und ist weiter auf Kurs zu seinem vierten WM-Titel. Der 30 Jahre alte Niederländer schlug am Sonntagabend den litauischen Außenseiter Darius Labanauskas mit 5:2 und trifft nun am Montag (von 20.00 Uhr an) auf den aufstrebenden Engländer Nathan Aspinall. Labanauskas war der Überraschungsmann des Turniers. „The Asp“ winkt der erste Finaleinzug beim wichtigsten Turnier der Welt.

VAN GERWEN WINS!



Michael van Gerwen sets up a Semi-Final clash with Nathan Aspinall after a hard-fought 5-2 win over Darius Labanauskas! pic.twitter.com/Cep382ziA4 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 29, 2019

Auch Ex-Rugby-Profi Price meisterte seine Viertelfinal-Hürde souverän. Er schlug den englischen BDO-Weltmeister Glen Durrant dank eines starken Auftritts deutlich mit 5:1. Der Mann mit den bunten Haaren gegen den Mann mit den riesigen Muskeln: Zu diesem Duell (20.15 Uhr) kommt es nun am Montagabend bei Price gegen Peter Wright.

Sherrock schreibt Darts-Geschichte Erstmals in der Darts-Geschichte holt eine Frau einen Sieg bei der WM in London. Nach dem Erfolg ist sie überglücklich - und träumt schon vom nächsten großen Coup.

„Snakebite“ Wright ist die Nummer sieben der Welt und verblüfft nach einem schweren Jahr mit einer tollen WM-Leistung, während bei Price der Durchbruch im „Ally Pally“ durchaus erwartet wurde. Im direkten Duell hat Wright 13 von 19 Begegnungen für sich entschieden - fünf gingen an Price, eine endete mit einem Remis.

Nach den beiden Halbfinals am Montag findet an Neujahr (21.00 Uhr) das Endspiel im „Ally Pally“ statt.