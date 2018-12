Mit Michael van Gerwen und Gary Anderson stehen zwei Favoriten auf den Titel bereits im Viertelfinale. Am Freitag will unter anderem der Titelverteidiger folgen.

Darts-WM geht in die heiße Phase

(dpa) - Topfavorit Michael van Gerwen hat bei der Darts-WM in London souverän das Viertelfinale erreicht. Der Niederländer schlug im Duell der zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis (ENG) am Donnerstagabend klar mit 4:1 und zog damit in die Runde der letzten Acht ein. Vor allem dem herausragenden Scoring von van Gerwen hatte der frühere Champion Lewis nichts entgegenzusetzen.

Gary Anderson aus Schottland darf derweil weiter auf seinen dritten Titel hoffen. "The Flying Scotsman" besiegte den Engländer Chris Dobey in einem spannenden Duell mit 4:3 und steht damit im Viertelfinale. Eine Runde zuvor hatte Anderson mit dem Niederländer Jermaine Wattimena jede Menge Mühe und kam erst nach einem langen und harten Match weiter. In Raymond van Barneveld (NL), Peter Wright (SCO), Simon Whitlock (AUS) und Gerwyn Price (WLS) waren schon einige Mitfavoriten gescheitert.

7 Ihn gilt es zu schlagen: Titelverteidiger Rob "The Voltage" Cross. Foto: dpa

um weitere Bilder zu sehen. Ihn gilt es zu schlagen: Titelverteidiger Rob "The Voltage" Cross. Foto: dpa Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen ist gegen Adrian Lewis in seinem Element. Der Gegner applaudiert. Foto: dpa Mit zwei Zittersiegen hintereinander hält sich Mitfavorit Gary Anderson im Turnier. Foto: dpa Auch James Wade könnte im Kampf um den Titel ein Wörtchen mitreden. Foto: dpa Michael "Bully Boy" Smith gibt sich bislang wenig Blöße. Foto: dpa Dem erst 23 Jahre alten Luke Humphries gelingt mit dem Sieg gegen Juniorenweltmeister Dimitri van den Bergh eine Überraschung. Foto: dpa Im Duell der Außenseiter setzt sich Devon Petersen (r.) gegen Steve West durch. Foto: dpa

Der belgische Geheimfavorit Dimitri van den Bergh ist ebenfalls überraschend ausgeschieden. Der 24 Jahre alte Juniorenweltmeister verlor deutlich mit 1:4 gegen den Engländer Luke Humphries, der zwar im Durchschnitt weniger Punkte erzielte, sich aber zielsicherer auf die Doppelfelder zeigte. Van den Bergh war der letzte Belgier, der bei dem wichtigsten Turnier des Jahres noch im Wettbewerb war.



Am Freitag greifen mit Titelverteidiger Rob Cross (ENG) sowie dessen Landsleuten Michael Smith und James Wade weitere Favoriten auf den Pokal im Achtelfinale an.

Resultate und Programm

Dritte Runde

Devon Petersen (RSA) - Steve West (ENG) 4:2

Luke Humphries (ENG) - Dimitri van den Bergh (B) 4:1

Michael Smith (ENG) - John Henderson (SCO) 4:2

Benito van de Pas (NL) - Antonio Alcinas (E) 4:2

Achtelfinale

Gary Anderson (SCO) - Chris Dobey (ENG) 4:3

Michael van Gerwen (NL) - Adrian Lewis (ENG) 4:1

Heute:

13.30: Nathan Aspinall (ENG) - Petersen

14.45: van de Pas - Brendan Dolan (ENG)

16.00: Ryan Joyce (ENG) - James Wade (ENG)

20.00: Ryan Searle (ENG) - Smith

21.15: Jamie Lewis (WLS) - Dave Chisnall (ENG)

22.30: Rob Cross (ENG) - Humphries