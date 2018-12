Das WM-Finale verspricht eine Menge Spannung: An Neujahr kämpfen Michael van Gerwen und Michael Smith um den Titel des Dartsweltmeisters.

Darts: „Es wird wieder ein phänomenales Finale"

Das WM-Finale verspricht eine Menge Spannung: An Neujahr kämpfen Michael van Gerwen und Michael Smith um den Titel des Dartsweltmeisters.

(dpa) - Das größte Match des Darts-Jahres 2019 findet gleich an Neujahr statt. Der Niederländer Michael van Gerwen und Michael Smith aus England kämpfen am Dienstag (21 Uhr) im Londoner Alexandra Palace um den Weltmeistertitel. „Es wird wieder ein phänomenales Finale gegen Michael. Ich habe eine großartige Bilanz gegen ihn und ich freue mich darauf“, kündigte van Gerwen im Anschluss an seinen deutlichen 6:1-Sieg gegen Dauerrivale Gary Anderson aus Schottland an.

„Mighty Mike“, wie van Gerwen genannt wird, ist der klare Favorit. Seit fünf Jahren führt er ununterbrochen die Weltrangliste an, bei der WM hatte er weder mit Anderson, noch mit Doppelweltmeister Adrian Lewis (4:1) oder Max Hopp (4:1) Probleme. „Woche für Woche arbeite ich sehr hart, deswegen bin ich begeistert, dass ich hier meine beste Leistung zeige“, erklärte van Gerwen, der im Vorjahr nur ganz knapp dem späteren Weltmeister Rob Cross unterlag.

Für „Bully Boy“ Smith, der nur fünf von 31 Spielen gegen van Gerwen für sich entscheiden konnte, ist es das erste WM-Finale. Der Dienstag ist für Smith also ein wichtiger Tag, noch einschneidender wird aber der kommende Samstag, von dem der 28 Jahre alte Engländer schon eine genaue Vorstellung hat. „Die Person, die uns traut, soll sagen: Willst du den amtierenden Weltmeister Michael Smith zu deinem Mann nehmen?“, sagte er jüngst. Smith wird am 5. Januar heiraten.